Galatasaray’da Yellow Friday çılgınlığı

Galatasaray taraftarının başlatmış olduğu Yellow Friday (Sarı Cuma) kampanyası dev bir kampanyaya dönüştü!

Sezona Tudor, Dursun Özbek, Erman Kunter 3’lüsü ile başlayan Galatasaray’da, şu an bu tablo Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Oktay Mahmuti 3’lüsüne dönmüş durumda. Taraftarlar açısından olumlu değişimin ardından kulübün mali yapısına katkıda bulunmak için Mustafa Cengiz ve ekibinin çağrısına taraftarlar kulak verdi ve Yellow Friday (Sarı Cuma) kampanyasına imza attılar.

Birçok eski futbolcu ve başkanın da katıldığı bu kampanyaya taraftarlar oldukça ilgi gösterdi. Etkinliğe kulüpten de destek var. Başta Metin Oktay tişörtleri olmak üzere birçok ürünün indirimli satılacağı belirtildi.

Yellow Friday nedir?

Galatasaray’da yeni başkan seçilen Mustafa Cengiz, seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada taraftarlarına çağrıda bulunarak kulübe maddi destek olmalarını istemişti. Başkanlarının yaptığı çağrıya kulak veren taraftarlar, Amerika’da ortaya çıkan Black Friday’den ilham alarak “Yellow Friday” kampanyasını başlattı.

Neden Yellow?

Galatasaray taraftarının yeni başkanı Mustafa Cengiz’in başkanlık seçimlerinde sarı oy pusulasını kullanması sebebiyle “Yellow Friday” adını verdikleri kampanyada GS Store’daki stokları bitirmeyi amaçlıyor.

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