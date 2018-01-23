Galatasaray'ın grup psikolojisi

Galatasaray’ın Dr. Esdaile’ı olan Terim, Kayseri maçında da oyuncularının bilinçaltına her zamanki gibi kazanma duygusunu programlamıştı. Yeterli oyun kalitesi olunca, zor anlarda bu bilinçaltı devreye girdi ve galibiyeti getirdi

Bengal’de 1840’larda üç yıl boyunca cerrahlık yapan Dr. Esdaile, 400’ün üzerinde ameliyat gerçekleştirmişti. Bunların arasında kol ve bacakların kesilmesi, kanserli dokuların çıkarılması, göz, kulak ve burun ameliyatları da vardı. O zamanlar kimyasal anestezi yöntemleri henüz keşfedilmediği için, tüm ameliyatlarını zihinsel anestezi ile yapmıştı. Doktor, ameliyat öncesinde hastalarına hiç ağrı duymayacakları konusunda net ve yoğun telkinler yapıyor, böylece bilinçaltlarını ağrı hissetmemeye programlıyordu. Ameliyatlar gününün şartlarına göre steril olmayan ortamlarda yapıldığı halde, operasyon sonrası enfeksiyon ve yan etkiler görülmüyordu. Çünkü hastalarına ameliyat sonrası hiçbir enfeksiyon durumunun ortaya çıkmayacağını ısrarla söylüyor, hastaların bilinçaltı da buna karşılık veriyor ve organizmayı korumaya alıyordu. Bir buçuk asır önce bir İskoç cerrahın hayranlık uyandıracak bu ameliyatları bugün bir efsanedir. Dr. Esdaile, bilinçaltını nasıl kullanacağını öğrenmiş ve adeta onu doğaüstü bir güç haline getirmiştir.

Yazının sonunda Dr. Esdaile hikayesini tamamlama sözü vererek, Kayserispor-Galatasaray maçının teknik-taktik kısmına geçelim. Müthiş bir ön alan baskısıyla maça başlayan Galatasaray, Rodrigues’in hareketliliği ve Eren Derdiyok’un akıllı ceza sahası koşularıyla skoru 2-0’a erken getirdi. Özellikle top Badji ve Şamil’e geldiğinde büyük bir baskı yapan Terim’in öğrencileri, 2-0’a kadar Kayseri ekibine top yüzü göstermedi. Mariano’nun futbol aklı, N’diaye’nin direnci ve Feghouli-Yasin-Rodrigues’in geziciliğinin de bunda payı büyüktü.

İlk yarının son 15, ikinci yarının da ilk 20 dakikasında Galatasaray fizik olarak oyundan düşerken, Kayserispor bu kez ön alanda baskı yapan taraf oldu. Bu bölümde Mendes ve Deniz Türüç ile çok etkili oldu. Gol zaten “geliyorum” diyordu ve Sumudica’nın 2’nci yarıda oyuna aldığı Güray ortaladı, Umut Bulut kafa golüyle Cimbom’u tedirginliğe itti. Orta sahanın düştüğünü gören Terim, direnci arttırmak için Tolga ve Donk’u oyuna alarak doğru bir hamle yaptı. Bu hamle de 10 dakika sonra reaksiyon gösterdi ve 45-70 arası birçok pozisyon bulan Kayserispor, doldur-boşalta geçmek zorunda kaldı.

Sahanın yıldızlarından Rodrigues de kaliteli bir kontratak golüyle, Galatasaray’a bu sert deplasmanda 3 puanı getirdi. Bu maç 2-2 de bitebilirdi; ancak gerek Terim’in doğru hamlesi ve Galatasaray’ın olumlu enerjisi galibiyeti getirdi.

Enerji bağlamında Fatih Terim, Galatasaray’ın Dr. Esdaile’ı olduğunu bir kez daha gösterdi. Her şeyde olduğu gibi futbolda da en önemli unsur psikolojidir. Çok iyi bir taktiğiniz olabilir; ancak konsantrasyonunuz yeterli değilse o taktik zor maçlarda işlemez. Terim, tıpkı Dr. Esdaile’ın hastalarına yaptığı gibi Galatasaraylı futbolcuların bilinçaltını her zaman kazanma duygusunu programlıyor. Bu da, zorluk derecesi yüksek maçlarda, yeterli taktik varyasyonlarının üzerine bir artı ekleyerek önce kazanma alışkanlığını, sonra da şampiyonlukları getiriyor.

Yazı Samet Çayır

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