Galatasaray’ın yeni transferi Feghouli yakın markajda

Hayal kırıklığıyla başlayan kariyeri, özgüven patlaması yaşadığı döneme kadar sırtında yük olmaya devam etti. Feghouli artık Galatasaray’ın mevki opsiyonlu oyuncusu!

Fransa’nın Levallois-Perret şehrinde 26 Aralık 1989 tarihinde dünyaya geldi. 9 yaşında Red Star Paris altyapısında futbola başladı. 5 yıl boyunca oynadığı kulüpten transfer olarak FC Paris’in yolunu tuttu. 1 sezon FC Paris deneyiminden sonra Fransa’nın demirbaşlarından Paris Saint Germain, Sofiane Feghouli için deneme antrenmanları kararı verdi. PSG alt yaş eğitmenleri Feghouli için geçer not vermeyince transfer rafa kalktı ve 2004 yılında Grenoble takımıyla anlaşmaya vardı. 2007 yılına kadar alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra profesyonel sözleşmeyi imzaladı. 17 yaşında ilk kez sahalara çıktı.

3 sene oynadıktan sonra Valencia ile sözleşme imzalayarak La Liga’ya merhaba dedi. Yarım sezon Almeira’da geçirdikten sonra 5 sene boyunca Valencia’nın vazgeçilmezi oldu. 202 maçta 29 gol ve 40 asistlik bir performans ortaya koydu. 2016-17 sezonunda Feghouli West Ham’ın yolunu tuttu ve 28 maçta 4 gol 3 asist üretti.

Cezayirli yıldız, oyun yapısı olarak normal kanat oyuncularına göre değişik özellikleri olan bir isim. Gol yerine asist yapmayı, topu bekleyip çalım atmak yerine defansa yardım etmeyi sever. Bu yardımı daha çok pres yaparak uygular. Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak en önemli özelliği driplingleri. Patlama gücü ve hızlanma eşiği yüksek olan Sofiane, tam da Galatasaray’ın aradığı özellikte bir kanat oyuncusu. İhtiyaç duyulduğunda gizli forvet ve forvet arkası da oynayabilir.

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