Leeds United, Liverpool ve Galatasaray’ın Avustralyalı eski kanat oyuncusu, Crawley Town’un yeni teknik direktörü oldu. Galatasaraylı eski futbolcu Harry Kewell teknik direktörlüğünü anlattı

League Two’da teknik direktör olarak ilk birkaç haftan nasıl geçti? Düşündüğün kadar stresli miydi?

Harry Kewell: Stresli evet ama bundan şikayetçi değilim. Çünkü buna bayıldım! Sorunlar ve üzerinde çalışmamız gereken konular oldu ancak bu da işin bir parçası.

Watford U-23 takımındaki görevinden farkı nedir?

Bir kulübün teknik direktörüyseniz yetki sizdedir. Watford’da ben B planıydım; oyuncularımı as takım için hazırlamalıydım. Ancak artık son söz benim. Bu yüzden kılıç benim kafamın üzerinde sallanıyor!

Crawley’e geldiğinde oyuncular sana nasıl tepki verdi?

İşimi çok kolaylaştırdılar. Sıkı çalışıyorlar ve kararlılar. Bu ekibe baktığımda her şeyi görüyorum. Soyunma odasına girip açıkça nasıl bir oyun sergilemek istediğinize dair fikirlerinizi anlattığınızda oyuncular bunu anlıyorsa Dünya Kupası maçına da, Şampiyonlar Ligi’ne de rahatlıkla çıkabilirsiniz. Eğer sadece mızmızlanıp söylenir ve ne yaptığınızı bilmezseniz hangi ligde olursa olsun oyuncular sizden şüphe duyar.

Harry Kewell futbolculuğunda başarılı teknik direktörlerle çalıştı

Crawley Town ve League Town hakkında neler biliyordun?

League Two hakkında her şeyi bildiğimi söylemeyeceğim ancak çabuk öğrenen biriyim. Dersime çalıştım ve huzurlu olabilmek için yeterince araştırma yaptım. Her gün öğrenmeye devam ediyorum. Bir aile kulübünde çalıştığımı, başarı için hırslı insanlar olduklarını biliyorum. Ben de bunu arıyordum ve fırsat geldiğinde kolayca karar verdim. Evet, çok çalışmak gerekecek ancak buna hazırım.

George Graham, Rafa Benitez, Guus Hiddink, Gerard Houllier ve Frank Rijkaard gibi oldukça tecrübeli isimlerle çalıştın. Onlardan gördüğün teknik direktörlüğüne katacağın farklı özellikler var mı?

Önceden çalıştığım her antrenörden bir şeyler aldığımı düşünüyorum. Buna Watford’dan Quique Sanches Flores de dahil. Ayrıca gidip izlediğim antrenörlerden de bir şeyler öğrendim. Başkalarının yaptıkları üzerine kurulu fikirlerim olsa da kendi fikirlerim de var. Frank Rijkaard, değilim bu yüzden onun gibi olmaya çalışmayacağım. Onun kendi ait harika bir stili vardı. Ben de kendi stilimi bulmalıyım.

