Joan Gamper Kupası hiç bu kadar anlamlı olmamıştı!

29 Kasım 2016 gece yarısında futbol tarihinin en acıklı olaylarından biri yaşandı. Ekranlarda “Chapecoense’nin kafilesini taşıyan uçak düştü” haberini duyan herkes donup kaldı. Gamper Kupası Chapecoense’yi unutmadı

71 kişinin hayatını kaybettiği kazada futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto, Jackson Follmann kurtulanlar arasında yer aldı. Alan Ruschel kazadan 239 gün sonra sahalara dönmeyi başarmış, Neto’nun ise 2018’de sahalara döneceği açıklanmıştı. Follmann ise bu kadar şanslı değildi. Kazada trajik şekilde ayağını kaybederek futbol hayatını noktalamak zorunda kaldı. Gamper Kupası organizasyonunda Chapecoense onore edilecek.

Büyük bir travmatik olay yaşayan kulüp, dünyanın da 1 numaralı gündem maddesi oldu. Birçok yardım organizasyonları düzenlendi ve onurlandırıldılar. Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL tarafından Copa Sudamericana’da Chapecoense şampiyon ilan edildi. Uluslararası bazda Brezilya ve Kolombiya Milli Takımları Chapecoense için oynadılar ve maç hasılatlarını Brezilya ekibine devrettiler. Eski ünlü futbolcular gösteri maçları yaptı, bazı isimler 1 sene ücret almadan oynayabileceklerini dile getirdiler.

Bu örneklere bugün birisi daha eklenecek. Olaylara kayıtsız kalmayan Katalan devi Barcelona, her Ağustos ayında ligler başlamadan önce düzenlediği Joan Gamper Kupası’nda Aralık ayında davet ettiği Chapecoense ile karşılaşacak. Bu anlamlı müsabaka TSİ 21:30’da Camp Nou’da başlayacak.

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