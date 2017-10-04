Gary Lineker kariyerinin en güzel golünü anlattı

Gary Lineker dünyanın en iyi golcülerinden birisi olsa da attığı harika gollerle meşhur değildi. Biri hariç!

vs Porto, Kupa Galipleri Kupası, 1991

Kendi yarı sahasından top süremediğini ve ardı ardına rakipleri geçemediğini kabul eden Gary Lineker, FFT’ye süreklilik sorununu anlatırken “Elime davul verseniz onu bile çalamazdım” deyip gülüyor. Ancak bu, 1991-92’deki Kupa Galipleri Kupası ikinci turunda Spurs’ün harika hücumunu tamamlayıp ITV tarafından Sezonun Golü ödülünü kazanmasına engel olmadı. Porto’yu White Hart Lane’de konuk eden Spurs, sarı deplasman formasını giymişti.

Paul Allen’ın başlattığı ve Pat Van Den Hauwe, Vinny Samways ile Lineker’in olduğu bu hücumda birçok tek dokunuş vardı. Van Den Hauwe topu alana dek paslaşma daha da çılgın bir hal aldı. Hauwe’nin ortası Allen’i buldu ve o da kafasıyla topu Lineker’e aktardı. Fernando Couto’yu geçen Lineker, hafifçe dokunduğu topu kaleci Vitor Baia’nın yanından ağlara yolladı.

“Benim alışılmış gol vuruşumdu” diye gülümsüyor Lineker. “Gollerimi hatırlama konusunda berbatım. Televizyonda gördüğüm gollerimi hatırlamıyorum bile. Ancak bu içinde bulunduğum en iyi takım gollerinden birisiydi. İzlemesi keyifli bir takımdık ancak Avrupa’da başarı ya da lig şampiyonluğunu kazanmak için birkaç oyuncuya daha ihtiyacımız vardı.” Gerçekten de öyle. O gece Lineker bir gol daha attı ve Spurs, 3-1’lik skorla Porto’yu geçti ancak çeyrek finalde Feyenoord’a elendiler. Sezon sonunda Grampus Eight’e transfer olan Lineker’in Porto’ya attığı iki gol Avrupa’daki son golleri olacaktı.

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