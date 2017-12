Gennaro Gattuso Röportajı

Sözlerine “Belki de Serie A’daki en kötü teknik direktörüm ancak her zaman kazanmak istiyorum” diyerek başlayan Milan’In eski orta sahası Gattuso röportajı, mağlubiyetlerle azalan özgüvenin yükseldiğini gösteriyor. Karşılaşmadan önce verdiği röportajda derbinin kendisi için Dünya Kupası finali kadar önemli olduğunu söyleyen teknik direktör, galibiyeti Dünya Kupası kaldırıyormuşçasına kutladı. “Bıçaklanmak daha az acı verirdi” diyerek mağlubiyetlerini de abartan Gattuso bu galibiyetin ayrıca ligde aldıkları kötü sonuçlardan oluşan seriyi de bozacağını düşünüyor.

