Inter’e karşı oynadığı karşılaşma ile İtalya Kupası’nda yarı finale yükselmeyi başaran Milan’da kutlamalar sürüyor. Göreve getirilmesi tartışma yaratan Gennaro Gattuso röportajı ile takımını tarttı

Sözlerine “Belki de Serie A’daki en kötü teknik direktörüm ancak her zaman kazanmak istiyorum” diyerek başlayan Milan’In eski orta sahası Gattuso röportajı, mağlubiyetlerle azalan özgüvenin yükseldiğini gösteriyor. Karşılaşmadan önce verdiği röportajda derbinin kendisi için Dünya Kupası finali kadar önemli olduğunu söyleyen teknik direktör, galibiyeti Dünya Kupası kaldırıyormuşçasına kutladı. “Bıçaklanmak daha az acı verirdi” diyerek mağlubiyetlerini de abartan Gattuso bu galibiyetin ayrıca ligde aldıkları kötü sonuçlardan oluşan seriyi de bozacağını düşünüyor.

Cutrone the extra-man: the derby is ours 😎

Patrick scores in extra time to give us the #TIMCup semifinals

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Read the match report of the #DerbyMilano ➡️ https://t.co/UYwupwVpSv pic.twitter.com/6aHsWToPZc — AC Milan (@acmilan) December 28, 2017

39 yaşındaki teknik direktörün takımının 1-0’lık galibiyetle kazandığı maçtan sonra verdiği röportajda öne çıkan cümleleri şöyle:

“Evimizin bahçesinde oğluma karşı oynarken bile iltimas gösteremiyorum.”

“Bundan sonra Serie A’da bizi zor maçlar bekliyor. Şiddetle puana ihtiyacımız var. Olumsuz bir döneme girmek üzere olduğumuz için bu galibiyet çok önemliydi. Savaşın içinde olacağımızı herkese göstermiş olduk.”

“Ocak ayında 40 yaşıma giriyorum ancak hâlâ aktif bir futbolcu gibi düşünüyorum. Futbolcularımdan birine söyleyecek bir şeyim varsa onların yüzüne söylüyorum.

“Yapmam gereken çok şey var. Bu galibiyetin tüm sorunlarımızı çözdüğünü söylemek hayalcilik olur. Sadece derin bir nefes alabildiğimiz için mutluyuz.”

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