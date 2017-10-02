Gerard pique: "Sorun olduğumu düşünüyorlarsa milli takımdan ayrılırım"

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Pepe Röportajı: “Beşiktaş beni ‘Come to Besiktas’la tavladı!” Kendini sakınmadan “büyük” futbolcuların arasındaydı, Real Madrid’le rekorlar kırdı, Twitter’da yapılan “Come to Besiktas” çağrısına dayanamayıp Türkiye’nin yolunu tuttu. Pepe ile Beşiktaş’tan çok daha fazlasını konuştuk! Çocukken futbolcu olma...

El Fenomeno 41 yaşında! Peki Ronaldo’yu nasıl bilirsiniz? Bugün 41’inci yaşını kutlayan ve gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri olduğu tartışmaya kapalı olan El Fenomeno için sözü rakiplerine ve takım arkadaşlarına bıraktık GIANLUIGI BUFFON İtalya’nın Dünya Kupası...