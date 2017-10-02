Gerard pique: "Sorun olduğumu düşünüyorlarsa milli takımdan ayrılırım"

Katalonya’da yasa dışı ilan edilen referandum nedeniyle çıkan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama kararı alınan Barcelona-Las Palmas maçından sonra Gerard Pique ve yöneticilerden açıklamalar geldi
Barcelona’nın saygın futbolcularından Gerrard Pique ise oynanan maçtan ve gün içinde yaşanan olaylardan sonra açıklama yaparken gözyaşlarına engel olamadı. Referanduma ve Katalonya’nın bağımsızlık mücadelesine destek veren Pique, “Katalanım ve 7 yıldır verilen onurlu mücadeleye destek veriyorum. Katalonya halkıyla gurur duyuyorum çünkü şiddetten değil, barıştan yanalar. Biz sadece oy kullanmak istiyoruz ve kötü insanlar değiliz. Gürültü yapan eylemciler de değiliz. Bunun artık bilinmesini istiyorum. İspanya kimliği taşıdığım sürece milli takım için çalışmaya devam edeceğim. İspanya’da yaşayan insanlarla bir sorunum yok çünkü demokrasiye inananların sayısı beni mutlu ediyor. Ayrıca milli takıma gitmek bir vatanseverlik meselesi değil, sadece gidip en iyisini yapmak gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Her şeye rağmen orada olmam sorun olacaksa bırakma kararımı 2018’den önceye çekebilirim.”
Gerrard Pique, İspanya Milli Takımı Euro 2012 kutlama
“Bu çirkinlikleri kınıyoruz”
“Katalonya’nın içinde olduğu durumu ve yaşadığımız sıkıntıları tüm dünyanın görmesi için böyle bir karar aldık” açıklaması yapan Barcelona kulüp başkanı Jose Maria Bartomeu, “Polisin ve jandarmanın Katalonya’da insanlara nasıl davrandığı ortada. Yaşanan bu çirkinlikleri kınıyoruz. Kulübümüz halkının yanındadır, böyle olmaya da devam edecek. Aksi bir durum Barcelona kulübünü temelden sarsar, zira kulübümüz tarihsel olarak demokratik ifade özgürlüğünün yanındadır. Her zaman kendi geleceğimize kendimiz karar vermek için mücadele edeceğiz.”
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