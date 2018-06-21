Gerçekten Dünya Kupası mı?

Dünya Kupası birçok sürpriz sonuçla başladı. Kimileri için seyir zevki en düşük Dünya Kupası açılışı olarak kabul edilse de kimilerine göre de artık büyük-küçük takımı kalmadığı için her anı ayrı bir heyecan… Genel kanı ise beklenenin altında kaldığı yönünde.

Öyle ki bol gol, bol pozisyon ve bireysel yeteneklerin yerini, katı savunma ve duran toplar almaya başladı.

Turnuva öncesi diğer turnuvalara oranla favori sayısı artmıştı. 21’inci yüzyıla baktığımızda; 2002 yılında Brezilya, 2010’da İspanya ve 2014’te Almanya net favori olarak sahaya çıkmış ve 3 takım da kupanın sahibi olmuştu. Şimdi ise; Brezilya, Almanya, Arjantin, Portekiz, İspanya, Fransa, hatta Belçika ve İngiltere bile favori konumda… Neden?

Klose, Brezilyalı Ronaldo, Zidane, Xavi… Bu isimler artık yok. Onların yerine ise artık veliahtları var. Yalnız ortada küçük de bir problem var! Zidane tarzı oyuncular, soyunma odasında ya da saha içinde gölgelerini hissettirebilen oyuncular olmuş ve takımı 25 ya da 35 yaşında da aynı ciddiyetle yönetebilmişti.

Günümüze baktığımızda bu tarz oyuncuları bulmak neredeyse imkansız. Artık oyuncular takım olmaktan çok bireysel başarının peşinde koşuyor. Kulüp ya da milli takımlarda takımlarının kazanacağı maçtan daha çok, atacağı gol ya da çalım onlar için daha mühim!

2002 yılında Rivaldo, rakibini metrelerce kovaladığı için Brezilya Dünya Kupası’nı kazanmıştı. Neymar ise maç berabere devam ederken topu ayağında tutup rakibini bekledi. Çünkü instgram hesapları için video lazımdı! Dünya Kupası’nda kazanacakları bir maçta takımın en önemli ismi bu hareketleri yapıyorsa, sürür geri kalanından da bir şey beklememek gerek!

Yalnızca Brezilya özelinde değil, tüm büyük takımlar için geçerli. Henüz Dünya Kupası’nın büyüklüğünü anlayamamış “milyoner çocuklar” sahada milli takımlarının en büyük umutları olarak yer alıyor. Mbappe ve Jesus sahaya takımın parçası olmak için değil, kendi isimlerini tanıtmak tüm dünyaya yeteneklerini göstermek için çıkmış gibiler. Elbette ki bu oyuncular büyük yetenekler ve kendi yeteneklerini göstermeliler ancak bunları yaparken takımlarını ikinci konuma atmamalılar. Bunları yaptıkları an belki de diğer efsanelerle birlikte isimleri anılacak belki de daha fazlasıyla onure edilecekler.

Futbolcuların, Dünya Kupası bilinci zayıflamış durumda. Hal böyle olunca da her takımda birer genç yeteneğe ya da takımın kilit ismine güvenilerek favori sayıları suni yollarla artmış oldu.

Messi tek başına savaşıyor, Ronaldo inisiyatif almasa takım oyunundan bahsetmek güç, Almanlar psikolojik travma yaşıyorlar, Fransızlar takım hüviyetinde değil, Brezilya oyun oynamaya gelmiş kupa almaya değil, Uruguay’ın ne yaptığını Oscar Tabarez de çözebilmiş durumda değil, İspanyollar son 18 yılın belki de en dağınık futbolunu oynuyor…

2018 Dünya Kupası belki bu yazıdan sonra bambaşka bir boyuta geçip bizlere harika maçlar sunacak belki de aynı seyrinde devam edecek, bunu bizlere elbette ki zaman gösterecek. Lakin, şöyle de bir gerçek var! Dünya Kupası artık eski Dünya Kupası olmayacak. Ya sıradan bir turnuva olacak ya da gerçekten fırtına öncesi bir sessizlikteyiz…

Yazı: Burak Özgül

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