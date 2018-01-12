Gol çizgisi teknolojisi askıya alındı

Fransa’da 2017-18 sezonunun başından itibaren uygulamaya giren gol çizgisi teknolojisi, çıkardığı sorunlar nedeniyle iptal edildi

Ligue 1 başta olmak üzere, Fransa’da oynanan tüm profesyonel maçlarda yardımına başvurulan gol çizgisi teknolojisi bekleneni vermediği gibi işleri daha da karıştırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) düzenine geçmeden önce topun kale çizgisini geçip geçmediğini gösteren uygulamayı kullanmaya başlayan Fransa Futbol Federasyonu kararından dönmek zorunda kaldı. Merkezi Almanya’da bulunan GoalControl şirketine verilen yetkiyle statlara kurulan sistem, yeniden kontrol edilecek.

Gol çizgisi teknolojisi ilk kez 2014 Dünya Kupası’nda kullanılmış, Fransa forması giyen Karim Benzema‘nın Honduras’a attığı gol Dünya Kupası tarihinin gol çizgisi teknolojisi ile verilen ilk gölü olarak tarihe geçmişti. Bu tecrübeden sonra futbol otoritelerinden geçer not almayı başaran sistem maliyeti nedeniyle yaygınlaşmakta ağır kaldı. Fransa profesyonel liglerde uygulamayı kullanarak yeni düzenin öncüsü olmayı planlıyordu. Ancak çarşamba günü oynanan iki maçta bariz gollerde uyarı vermeyen ve hakemlerin kontrpiyede kalmalarına neden olan sistem yeniden gözden geçirildi. LFP’nin kararı mevcut sistemin güvenilir olmadığı yönünde ve uygulamanın askıya alınması konusu tüm LFP karşılaşmalarını kapsıyor.

Yapılan açıklamaya göre son olarak Amiens-PSG ve Angers- Montpellier karşılaşmalarında hakemlerin saatleri yanlışlıkla titreşime girdi, bariz gollerde ise sistem devreye girmedi. Bu durumun yarattığı kaotik ortam düzelene kadar sistem kullanılmayacak ve daha fazla sorun çıkması halinde GoalControl şirketiyle yapılan anlaşma fesh edilecek.

LFP ayrıca yeni sezonda kullanıma başlayacağını açıkladığı VAR için denemelerine devam ediyor.

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