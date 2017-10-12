Guardian, Altınordu dosyası hazırlayıp çalışmalarını örnek gösterdi

Guardian, düzenlediği turnuvalarla ve yetiştirdiği futbolcularla dünya basınında yer bulan ve futbol otoriteleri tarafından takdir edilen Altınordu kulübü için büyük bir dosya hazırladı

Gazetede yer alan haberin öne çıkan kısımları şöyle:

Başkan Seyit Mehmet Özkan 2019-20 yılları arasında Süper Lig’e yükselmeyi ve takımının tamamını kendi yetiştirdiği futbolculardan oluşturmayı hedefliyor ve Türk futbolunu tamamen değiştirebilecek düşüncelere sahip. Ayrıca başkanın hedefleri sadece Türkiye ile sınırlı değil. “2023-24 yılları arasında Avrupa’da rekabet edebilecek, yetiştirdiğimiz futbolcuları dünyanın en büyük kulüplerine transfer edecek ve milli takımın kemik kadrosunu oluşturacak bir planın parçalarını yerleştiriyoruz.”

Arda Turan’ın milli takımı ve Barcelona ile kötüye giden kariyeri Altınordu’nun çabasını daha dikkate değer kılıyor. Türk futbolu kısa sürede uzun bir yol kat etse de 80 milyonluk nüfusa sahip bir ülke için yetiştirilen oyuncu sayısı yeterli değil. Özkan’ın bunun için düsturu “İyi şahıs, iyi vatandaş ve iyi futbolcu!” Bu sebeple çocukları sadece futbolda değil, bütün olarak eğitmeyi hedefliyor.

Türkiye’den elbette iyi oyuncular çıktı: Tugay Kerimoğlu, Nihat Kahveci ve Arda Turan sadece birkaç örnek. Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin, Hamit Altıntop onlardan bazıları. Ancak bu futbolcular ağırlıklı olarak başka ülkelerde yetişti ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerin hiçbiri Altınordu gibi topyekün bir işe girişmedi. Kulüp, İzmir’in Yeşilyurt, Torbalı, Selçuk ve Kuşadası ilçelerinde muazzam merkezler kurdu ve başlarında uluslar arası seviyede donanımlı antrenörler bulunuyor. Bu merkezlerde futbolculara sosyal medya kullanımı, futbol tarihi, İngilizce, satranç gibi konularda dersler veriliyor. Bu konuda Özkan’ın ilham kaynağı ise Atletic Bilbao.

Bu çalışmalar Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi isimlerle meyvelerini vermiş durumda ve kulübün Hindistan’da düzenlenen Dünya Kupası’nda 5 futbolcusu bulunuyor. Berke Özer’e yakın zamanda Manchester United’dan teklif geldi. Kulüp düzenlediği uluslar arası turnuvalar sayesinde Arsenal, Manchester City, Liverpool, Bayern Münih, Roma, Udinese, Villarreal, Barcelona, ​​Atletico Madrid gibi kulüplerle sıkı ilişkiler kurmuş durumda.

“Türkiye halihazırda oyuncu pazarında bir ithalatçıdır, ülkemizi yetenek ihracatçısına dönüştürmek istiyoruz. Türk futbolunun algısını değiştirmek için en yüksek kalitede oyuncular üretmeliyiz. Ülke nüfusunun yüzde 24’ünün yaşları 0-14 arasında değişiyor” diyor Özkan. Altınordu’nun tarihi modern Türkiye Cumhuriyeti kadar eski. İzmir uzun yıllardan beri İstanbul’un gölgesinde kalmış olsa da, projenin amacına ulaşması uzun yıllar alacak olsa da sınırları Türkiye’yi çoktan aşmış durumda. Bu projenin gerçekleşmesi Türk futbolunda devrim olacak!

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