Guardiola 47’nci yaşını zirvede kutluyor!

Bugün 47 yaşına basan, Total futbolun “Tiki-Taka”ya evrilişinin baş mucidi olan Guardiola’nın, Manchester City üzerindeki etkileri…

Manchester City, Şubat 2016’da Pep Guardiola’nın göreve getirildiğini duyurduğunda, kulübün dışındaki beklenti Pep’in hemen Barcelona ve Bayern’deki gibi akan atak oyununu oynamasıydı.

Ancak geçen sezon harika değil, hayal kırıklığıydı. İkinci sezonda City’nin ligdeki harika başlangıcı, tam olarak nelerin değiştiği sorusunu akıllara getirdi. Aslına bakılırsa Pep, takımdaki silahlarına odaklandı ve A Planı’na döndü.

“Neredeyse geçen sezonla aynıyız ancak artık gol atacağımız hissine sahibiz” demişti Pep, ekim ayında Crystal Palace’ı 5-0 mağlup ettiklerinde. “Bana neden diye sormayın, daha önce söylediğim gibi prensiplerimiz aynı. Tüm ufak ayrıntıları arttırmamız, işleri çabucak ve basitçe halletmemiz gerekiyor. Bu tempoyla daha fazla fırsat yaratıyor ve daha çok gol atıyoruz.”

Manchester City’deki taktiksel evrimin beyni Pep Guardiola Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır

City, 2016-17’ye de oldukça iyi başlamıştı. İlk altı maçı 4-3-3 oynayarak kazandılar. Kanatlar oyunu geniş alana yayarken, orta sahada üç teknik oyuncu yer alıyordu: Fernandinho, David Silva ve Kevin De Bruyne. İlk dört Premier Lig maçına birlikte başlasalar da, bu üçlü sonraki 34 maçın yalnızca 1’inde beraber oynadı. City sezon sonunda, şampiyon Chelsea’nin 15 puan gerisinde 3’üncü oldu.

Fernandinho’nun cezalı duruma düşmesinin de bunda payı var ancak City’nin düşüşünün en büyük nedeni Guardiola’nın taktikle oynamasıydı: Üçlü savunmaya ya da 4-2-3-1’e geçen Guardiola, asıl planından vazgeçmişti.

Fernandinho, de Bruyne ve Silva bir kez daha Pep’in orta sahasında yer aldı ancak bu sefer farklı bir diziliş ile: 3-5-2. Guardiola, yeni beklerinin yüksek enerjisini kullanmaya kararlıydı. Tottenham’dan Kyle Walker, Monaco’dan Benjamin Mendy, Real Madrid’den Danilo, kanatta sürekli bindirme yapıp geri dönecek dinamizme sahip olmayan geçen sezonun emektar isimlerine göre büyük bir ilerlemeydi.

3-5-2’nin sorunu, Raheem Sterling ya da Leroy Sane’ye ilk 11’de yer bulunamamasıydı. Sergio Agüero ve Gabriel Jesus birlikte tehlikeli olsalar da City, iki hızlı kanat oyuncusunun oyunu geniş alana yaymasının eksikliğini hissediyordu.

Bunun üzerine tekrar düşünüldü ve Guardiola 4-3-3’e dönüp, Sterling ile Sane’yi ilk 11’e geri aldığında City’nin yıkıcı hücum gücü geri döndü.

City aslında ileride beşli oynuyor. de Bruyne, Sterling, Silva, Sane ve Agüero’nun atak beşlisi, Herbert Chapman’ın 90 yıl önceki meşhur W-M dizilişini andırıyor. Kanatlar oyunu geniş alana yayarken, Guardiola’nın hücum hattı rakibin dört savunmacısının iki tarafındaki beş kanalı da kullanabiliyor. Kanat oyuncuları onları birbirinden ayırınca Silva ve de Bruyne için bir boşluk oluşuyor. Onlar da bu boşlukları ara paslar ya da hızlı koşularla değerlendiriyor.

Bu sezon harikalar yaratan Manchester City’nin sistemindeki en ilginç durum sağ ve sol arasındaki fark

Ancak bu sezon City’nin sistemindeki en ilginç durum sağ ve sol taraf arasındaki fark. Mendy’nin sakatlığının ardından sol tarafta gerçek bir sol bek eksikliği oluştu, burayı da Fabian Delph doldurdu. 2016-17’de Guardiola’nın kullandığı taktiklerden birine dönersek, Delph genelde orta sahaya doğru kayıyor, böylece Sane sol kanattaki tek oyuncu oluyor ve daima dışarıda kalıyordu.

Basit şeyleri en iyi şekilde yapmanız için çabalıyor. Onun dehası bu ve ie yarıyor! -Raheem Sterling

Sağ kanatta ise durum farklı. Kyle Walker daima bindirme yapıp, çizgiye inmeyi düşünüyor. De Bruyne ise harika bir ortacı, topla çizgiye kadar indikten sonra Beckham’ınkileri andıran bir orta ile topu içeriye yolluyor. Böylece Sterling, Sane kadar kanatta kalmıyor ve sahada daha özgür hareket ediyor.

“Benim için harika oldu, özellikle de temel ve basit konularda” diyor menajeri hakkında Sterling. “Basit şeyleri en iyi şekilde yapmanız için çabalıyor. Onun dehası bu ve işe yarıyor.”

Rakip savunma yerleşmemişken “fazladan” bir pas atılan bu oyun stilinden en çok yararlanan Sterling gibi duruyor. Oyuncuların şut çekmesini beklerken, onlar daha net bir gol pozisyonu için boştaki takım arkadaşlarına pas atıyorlar. City, Premier Lig’deki 20 takım arasında ceza sahasından şutlarda en yüksek orana sahip takım; yani son vuruşu yapmadan kaleye olabildiğince yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten de Pep’in zirvesi.

Ekibin bu formu ne kadar sürdürebileceğini göreceğiz ancak kış boyunca bu seviyeyi korumanın zor olacağı aşikar. Maçlar yoğunlaşıp ve sakatlıklar artarken şu an oynadıkları ve Premier Lig tarihinin en iyi oyunlarından sayılan performanslarını korumaları kolay olmayacaktır.

Guardiola; Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan’ı bir noktadan sonra rotasyona sokacaktır. De Bruyne, Sterling, Silva, Sane ve Agüero’lu bu mükemmel hücum hattı durdurulamaz görünüyor. Şu bir gerçek ki Pep, Premier Lig’de çoktan iz bıraktı!

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