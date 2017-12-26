Premier Lig’de cumartesi günü oynadığı Bournemouth karşılaşmasından da 4-0 gibi ezici bir galibiyetle ayrılan Guardiola’nın takımı durdurulamıyor

Sezon başından beri takımın başında çıktığı 19 maçta 55 puan toplayarak tarihi bir başarıya imza atan Guardiola, Manchester City’nin sırrını açıkladı: Kadro derinliği!

Yarın saat 21:45’te Newcastle deplasmanına gitmeden önce gazetecilerin sorularına cevap veren 46 yaşındaki teknik direktör, takımının yorgun düşmediğini çünkü zorlandıkları her an içlerinden bir kurtarıcı çıkardıklarını söyledi. Guardiola’ya göre ezeli rakibi Manchester United ile arasına 13 puanlık bir fark koymayı başaran takımı herhangi bir yorgunluk emaresi göstermiyor. Zira dinlendirmek istediği isimlerin yerini gönül rahatlığıyla teslim edeceği futbolcuları bulmakta zorlanmıyor. 19 maçtan 18’ini kazanma başarısı gösteren takımda henüz bir doygunluk tehlikesi de yok.

İspanyol basınına konuşan Guardiola’nın röportajından öne çıkan konular şöyle:

“Gabriel, Danilo, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Yaya Toure, Oleksandr Zinchenko gibi futbolculara sahip olmak elimizi son derece güçlü kılıyor. İhtiyaç duyulduğu anda kaldığı yerden devam edebilen, motivasyonunu ilk 11’de olmadığı dönemde de kesinlikle kaybetmeyen futbolculara sahibim. Onlar benim için büyük bir şans. Bu takım da futbolcularım için şanslar barındırıyor. Dört günde bir maça çıkıyoruz ve takımda oynamayan futbolcunun olması söz konusu değil. Bu şansı da kalitelerini ortaya koyarak kendileri yarattı.”

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