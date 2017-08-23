Arsenal’in satılık olmadığını, görüşme masasına oturmayı düşünmediğini açıklamasına rağmen Guardiola’nın Alexis Sanchez ısrarı Wenger’i zorluyor

Henüz transfer dönemi başlamadan kulüp üzerinden yapılan açıklama Alexis Sanchez için teklifler gelmesinin önüne geçemedi. Teklifler arasında en net olanı Guardiola’nın Alexis Sanchez ısrarı. 28 yaşındaki futbolcu için Manchester City‘ye itici güç olan Pep, 70 milyon euro’luk bir teklif çıkarmaya zorluyor. Zira bu durumun takımın başarısı kadar kârını da düşünen Arsene Wenger’in kararından vazgeçmesi için yeterli olacağını düşünüyor.

Arsene Wenger’in teklife direnmesi halinde Şilili futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek, önümüzdeki yaz kulüpten ücretsiz olarak ayrılabilecek ve kulüp net bir kârdan vazgeçmiş olacak. Bu da başarısızlık durumunda dünyanın her yerinden istifa etmesi için baskı yaratılan Wenger’in elini zora sokacak. Ancak diğer taraftan Wenger hâlâ Robin van Persie’nin Manchester United’a gitmesine izin vermesi hâlâ önüne konulmaya devam ediyor. Bu sebeple geçmişteki kötü örneklerden dolayı Alexis Sanchez transferinde futbolcuyu rakip takımlarından birine satmak ciddi bir risk oluşturuyor.

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