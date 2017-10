Güney Amerika’da elemelerin son maçları unutulmazlar arasına girdi

Direkt Dünya Kupası’na giderken elenen, son anda play-off’a kalan, Dünya Kupası’na katılma potasından uzakken direkt Dünya Kupası’na katılan takımların olduğu ve her an sıralamanın değiştiği bir geceydi

Güney Amerika’da Brezilya-Şili, Ekvador-Arjantin, Paraguay-Venezuela, Peru-Kolombiya ve Uruguay-Bolivya maçlarıyla geceye başlangıç yapan izleyiciler, maçlar başlamadan önce puan tablosuna baktıklarında aşağıdaki manzarayla karşılaştılar. Bu tabloya göre Brezilya, Uruguay, Şili ve Kolombiya direkt Dünya Kupası’na katılıyor, Peru ise play-off’lara kalıyordu. 2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri dün gece uykusuz bıraktı!

1- Brezilya 38

2- Uruguay 28

3- Şili 26

4- Kolombiya 26

5- Peru 25

6- Arjantin 25

7- Paraguay 24

8- Ekvador 20

9- Bolivya 14

10- Venezuela 9

İlk yarılar oldukça hızlı başladı. İlk gol Ekvador-Arjantin maçında geldi. Henüz 37’nci saniyede Ibarra’yla Ekvador 1-0 öne geçti. Bu golün etkilerinden kurtulmaya çalışan Arjantin’de, Messi her zamanki gibi sahneye çıktı ve ilk yarıda 2 gol atarak takımını öne geçirdi. Uruguay-Bolivya maçındaysa ilk yarıda oyunun hakimi Uruguay olsa da Gaston Silva’nın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştüler. Ataklarını sıklaştıran Uruguay, kendi kalesine gol atan Gaston Silva’nın 2 asistiyle son 5 dakikada 2 gol buldu. Gollere imza atan isimler Caceres ve Cavani oldu. Brezilya-Şili, Paraguay-Venezuela ve Peru-Kolombiya maçlarının ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İlk yarı puan tablosu aşağıdaki şekilde oluştu. Bu sonuçlara göre Brezilya, Uruguay, Arjantin ve Şili direkt Dünya Kupası’na katılıyor, Kolombiya ise play-off’lara kalıyordu.

1- Brezilya 39

2- Uruguay 31

3- Arjantin 28

4- Şili 27

5- Kolombiya 27

6- Peru 26

7- Paraguay 25

8- Ekvador 20

9- Bolivya 14

10- Venezuela 10

İkinci yarı her an her şey olabilirdi. Herhangi bir maçta atılacak bir gol puan tablosunu ciddi anlamda etkileyecekti. İkinci yarıda ilk gol Brezilya-Şili maçının 55’inci dakikasında geldi. Barcelonalı oyuncu Paulinho’nun golüyle Brezilya 1-0 öne geçti. İki dakika sonra Manchester City’nin parlayan isim Gabriel Jesus takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı. Şili için kabus dakikaları artık başlamıştı. Son dakikada tekrara sahneye çıkan Jesus skoru tayin eden golü attı ve Şili sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Artık diğer maçlarda alıncak sonuçlardaydı gözler.

Ekvador-Arjantin karşılaşmasında sahneye yine Messi çıktı. Şık bir vuruşla topu ağlara yollayarak hat-trick yaptı ve sahadan 3-1 galip ayrıldılar. Paraguay-Venezuela maçında 84’te gelen Venezuela golü tam bir şok etkisi yarattı. 1 gol bulsa direkt Dünya Kupası’na katılacak Paraguay kalesinde golü gördü ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Uruguay-Bolivya maçında rüzgarı arkasına alan Uruguay Suarez’in 2 golüyle skoru 4-1’e getirdi. Son dakikada Diego Godin kendi kalesine gol atsa da Uruguay sahadan 4-2 galip ayrıldı. Gecenin merakla beklenen maçında Peru ve Kolombiya; James Rodriguez ve Guerrero’nun golleriyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlar sonrası puan tablosu aşağıdaki gibiydi ve Brezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya 2018 Rusya Dünya Kupası’na doğrudan katılmaya hak kazandı. 5’inci Peru’ysa Okyanusya lideriyle play-off oynayacak.

1- Brezilya 41

2- Uruguay 31

3- Arjantin 28

4- Kolombiya 27

5- Peru 26

6- Şili 26

7- Paraguay 24

8- Ekvador 20

9- Bolivya 14

10- Venezuela 12

Alexis Sanchez, Vidal, Medel, Bravo, Isla gibi isimlere sahip olan Şili’nin, ilk yarılar bittiğinde direkt Dünya Kupası’na katılacakken maçlar bittiğinde play-off’a kalamaması ve Paraguay’ın 84’te golü yemeden önce 1 gol atamaması sebebiyle direkt Dünya Kupası’na katılma biletini kaçırması uzun yıllar unutulmayacak.

