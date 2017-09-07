Suriye Milli Takımı‘nın Dünya Kupası yolunda tarihi bir başarı kazandığı İran-Suriye maçında tek önemli şey bu değildi. İranlı kadınların futbol maçlarını izleyebilmesi için bir yol daha denendi

Hareketlerinin çıkış cümlesini “İranlı kadınları stadyumlara alın!” olarak belirleyen hackerlar, İran’da kadınların maçları tribünden izleyememelerine tepki gösterdi. İran-Suriye maçında bugüne kadar konu üzerine yapılmış en önemli hamle gerçekleşmiş, kadınların da bu maçı izleyebilmek için bilet almalarına izin verilmiş ancak daha sonra federasyon tüm biletleri -teknik hata- sudan bir sebeple geçersiz saymıştı… İranlı kadınların futbol maçlarını izleyebilmesi için yaşanan heyecan, yasağın devam etmesiyle birlikte tepkiye dönüştü.

Aynı maç için İran Spor Bakanlığı kadın milletvekillerini maça davet etmiş ancak kadın taraftarların stada alınmadığını öğrenen milletvekilleri de kararı protesto ederek davete katılmama kararı almıştı. İranlı aktivist kadınlar yaptıkları ortak açıklamalarda kendilerini yenilmiş ve aşağılanmış hissettiklerinden bahsetmeye devam ediyor. Protesto gösterisi yapmak isteyen kadınlarsa Tahran yönetimi tarafından tutuklanmakla tehdit ediliyor. Ancak sosyal medyada güçlenen eylemler hackerların çalışmalarıyla güçlenmiş durumda. Son olarak İran-Suriye maçının oynandığı stadyumun resmi internet sitesinin hacklenmesinin henüz başlangıç olduğunu tahmin etmek zor değil!

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