Hafta sonu futbol programı

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20:00 Atiker Konyaspor – Beşiktaş (Yeni Konya)
13.30 Antalyaspor – Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor – Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe – Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
13.30 Bursaspor – Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13.30 Kardemir Karabükspor – Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor – Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa – Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Gençlerbirliği – Göztepe (Ankara 19 Mayıs)
İngiltere’de kupa maçlarının oynanacağı haftada Premier Lig maçları oynanmayacak.
La Liga’da cumartesi günü Barcelona, saat 18:15’te Eibar deplasmanına konuk olacak. 22:45’te ise Valencia, Malaga deplasmanında 3 puan arayacak. Pazar günü Atletico Madrid ve Athletic Bilbao, Metropolitano Stadı’nda saat 18:15’te karşı karşıya gelecek. 22:45’teyse PSG maçından zaferle ayrılan Real Madrid, Real Betis’e deplasmanında sahne alacak.
Serie A’da cumartesi günü açılış maçında Cengiz Ünderli Roma, saat 17:00’de Udinese deplasmanına konuk oluyor. Pazar günü ise derbi heyecanı yaşanacak. Torino derbisinde Torino ve Juventus saat 14:00’te kozlarını paylaşacak. Saat 17:00’de lider Napoli, evinde SPAL’ı ağarlayacak.
Ligue 1’de lider PSG, cumartesi günü saat 19:00’da Strasbourg’u ağırlayacak. İkinci sırada yer alan Monaco bu akşam 22:45’te evinde Dijon’u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Marsilya ise pazar günü 23:00’te Bordeaux’u konuk edecek.
Bundesliga’da lider Bayern Münih, cumartesi 17:30’da Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Borussia Dortmund ise pazar saat 20:00’de Mönchengladbach deplasmanında 3 puan arayacak.
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