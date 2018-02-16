Home / Haber / Hafta sonu futbol programı

Hafta sonu futbol programı

By on 16 Şubat 2018
Hafta sonu futbol programı

Telafisi olmayan haftalara yavaş yavaş girilirken heyecan da arttı! İşte Hafta sonu futbol programı

Bugün

20:00 Atiker Konyaspor – Beşiktaş (Yeni Konya)

Yarın

13.30 Antalyaspor – Kayserispor (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor – Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe – Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

Hafta sonu futbol programı

Hafta sonu futbol programı

18 Şubat Pazar

13.30 Bursaspor – Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13.30 Kardemir Karabükspor – Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor – Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa – Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Şubat Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği – Göztepe (Ankara 19 Mayıs)

Avrupa’da program

İngiltere’de kupa maçlarının oynanacağı haftada Premier Lig maçları oynanmayacak.

La Liga’da cumartesi günü Barcelona, saat 18:15’te Eibar deplasmanına konuk olacak. 22:45’te ise Valencia, Malaga deplasmanında 3 puan arayacak. Pazar günü Atletico Madrid ve Athletic Bilbao, Metropolitano Stadı’nda saat 18:15’te karşı karşıya gelecek. 22:45’teyse PSG maçından zaferle ayrılan Real Madrid, Real Betis’e deplasmanında sahne alacak.

Serie A’da cumartesi günü açılış maçında Cengiz Ünderli Roma, saat 17:00’de Udinese deplasmanına konuk oluyor. Pazar günü ise derbi heyecanı yaşanacak. Torino derbisinde Torino ve Juventus saat 14:00’te kozlarını paylaşacak. Saat 17:00’de lider Napoli, evinde SPAL’ı ağarlayacak.

Ligue 1’de lider PSG, cumartesi günü saat 19:00’da Strasbourg’u ağırlayacak. İkinci sırada yer alan Monaco bu akşam 22:45’te evinde Dijon’u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Marsilya ise pazar günü 23:00’te Bordeaux’u konuk edecek.

Bundesliga’da lider Bayern Münih, cumartesi 17:30’da Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Borussia Dortmund ise pazar saat 20:00’de Mönchengladbach deplasmanında 3 puan arayacak.

Yorumlar

yorumlar

Related Items

Yorum yapmak için giriş yapın Giriş

Leave a Reply