Hafta sonu futbol programı

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Salah Röportajı Mo Salah, Premier Lig’e önceki macerasından çok farklı döndü! Salah kırmızılıların Coutinho’yu aramaması için büyük bir çaba sarf ediyor ve gösterdiği bu çaba, onu The Kop’un yeni idolü yaptı...

Harry Kane Röportajı Tottenham’ın yıldız forveti için 2017 muazzam geçti: Milli takımda ve kulüpte 42 maçta 46 gol. Peki Harry Kane bir NFL yıldızından nasıl etkilendi? Bir gözlemcinin raporunda “Hazırlıksız yakalandığında kolayca yere düşen,...