HARİKA GOL | Ian Wright

Ian Wright, Arsenal forması giydiği 1993 yılında Everton’a karşı attığı harika golünü nasıl attığını anlattı

1990’ların başlarında, Highburn’nin North Bank tribünün yerini bir duvar almıştı. Taraftarların dönmesinden yalnızca üç maç sonra Ian Wright onlara özel bir şey sundu. Arsenal, Everton karşısında Ian Wright’ın attığı golle 1-0 öndeydi. David Seaman topu uzun oynadı, Kevin Campbell ve Gary Ablett topa yükselseler de dokunamadılar. Arsenal’in yıldız santrforu da kaleden 25 metre uzaklıkta, yeni tribünün hemen önünde topu aldı.

“İlk düşüncem topun bizde kalmasıydı ancak topu Matt Jackson’un üzerinden attıktan sonra tek bir şeye odaklandığını gördüm” diyor Wright FFT’ye. “Tekrar dönmekte zorlanacağını düşündüm, bu yüzden topu tekrar üstünden geçirdim. O an ceza sahasına girmiştim. Neville Southall topa sert vuracağımı düşünmüş olabilir ancak top ayağıma iyi oturdu ve üzerinden aşırttım.”

Southall’un bile saygı duyduğu bir bitirici vuruştu. “Neville en iyi kalecilerden birisiydi ve daha sonra vuruşumla ilgili güzel şeyler söylemesi beni memnun etti” diyor Wright. “Bu golün en iyi tarafı bunu hiç beklemememdi. Gole gidiyorsanız, ne yapacağınızı düşünür ve bunu yapmayı umarsınız ancak bu tamamen içgüdüseldi ve doğal olarak gerçekleşti. Taraftarların alkışları biraz değişikti. Tekrar santra yapıldığında hâlâ konuştuklarını duyabiliyordunuz. Sanırım özel bir şey gördüklerini düşünüyorlardı. Bugünlerde insanlar benimle ne zaman konuşsa bu golden bahsediyorlar.”

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