HARİKA GOL | Michael Owen

Michael Owen, 1998 Dünya Kupası’nda İngiltere Milli Takımı formasıyla Arjantin’e

Michael Owen, İngiltere tarihinin en unutulmaz gollerinden birisini hâlâ saniyesi saniyesine hatırlıyor. “Her anı beynime kazınmış” dediği golü kendisinden dinleyin

Owen, Saint-Etienne’deki maçta topu orta sahada alıp takımını öne geçirdiğinde yalnızca 18 yaşındaydı. “David Beckham topu bana attı ve ben de bizim kaleye dönüktüm, rakip sahada neler olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu” diyor FFT’ye şu sıralar BT Sport’ta yorumculuk yapan Owen. “Ayağımın dışıyla topu kontrol ettim ve beni marke eden savunmacıdan kurtuldum. Kafamı kaldırdığımda bir sonraki Arjantin oyuncusunu görmüştüm. Çok uzaktaydı!”

“Bundan birkaç dakika önce yine üstlerine gitmiştim ve penaltı kazanmıştım. Bu yüzden üstüme gelmediler. Ben de hızla ilerledim ve o an içimden ‘Gol atma şansım çok yüksek’ dedim. Savunma yerinde duruyordu ve birisi bu şekilde üstünüze koşuyorsa hiç şansınız yok demektir!”

“Topu onun yanına doğru çektim, ardından gözümün ucuyla bakıp Scholes’un geldiğini gördüm. Onun önüne geçtim ve kendime ‘Kaleci açılıyor, üstünden aşırtmam lazım’ dedim. Uzaktaydım. Bu yüzden topu yüksekten atmam gerekiyordu. Top üst köşeden kaleye girdiğinde benden mutlusu yoktu!”

Owen golü bir daha açıp izlememiş, yine de birisi bu tarihi golü ona gösterdiğinde şikayet etmiyor. “Çocuklarım YouTube’a giriyor ve ‘Harikasın baba!’ diyorlar. Ben de mecburen izlemek durumunda kalıyorum (gülüyor)!”

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