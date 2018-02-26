HARİKA GOL: Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk, 2007’deki Efes Pilsen Kupası’nda Galatasaray’a attığı golü anlattı

Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sayesinde sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin gözünde efsane seviyesine yükseldi. Hollandalı golcü, Türkiye’den ayrıldıktan sonra bile şanını devam ettirmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin 2004 ve 2005’te Süper Lig şampiyonu olmasında önemli rol oynayan Van Hooijdonk, daha sonra ülkesine dönerek Feyenoord forması giymeye başladı. Kariyerinin son sezonunda devre arası hazırlık kampı için geldiği Türkiye’de eski ezeli rakibi Galatasaray’la bir turnuvada karşılaştı.

Maçın 14’üncü dakikasında Galatasaray kalecisi Faryd Mondragon’un rakip sahaya yolladığı uzun top, orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Van Hooijdonk’un önüne düştü. Sırtı rakip kaleye dönük olan Hollandalı, topu kontrol edip yüzünü kaleye döndü ve Mondragon’un önde olduğunu görünce topu yaklaşık 50 metreden kaleye yolladı.

“Yaşınız ilerlemiş ve artık tecrübeli bir oyuncu haline gelmişseniz hiçbir şeyden korkmazsınız” diyor 48 yaşındaki Van Hooijdonk. “Sahada diğer oyuncuların görmediği şeyleri görürsünüz, herkesten birkaç adım önde olursunuz ama tabii genellikle kendi kendinize ‘Yok canım, bunu yapmasam daha iyi olur’ dersiniz. Ben de o pozisyonda tıpkı böyle düşünmüştüm ama sonra bir anda topu kaleye yollamak istedim çünkü gerçekten de gol olacağını hissettim. O kadar mükemmel vurunca gol olmaması imkansızdı!”

Maçı 2-1 kazanan Feyenoord, turnuvada finale yükseldi ancak Alman temsilcisi Werder Bremen’e mağlup oldu. Hollandalı oyuncu ise Galatasaray’a attığı o golün kendisi için fazla bir anlam ifade etmediğini ancak birçok insanın bu golü unutamadığını söylüyor:

“O golü bir hazırlık maçında atmış olmam çok üzücü. Biri benden kariyerimin en iyi 10 golünü saymayı istese bu golü kesinlikle hatırlamazdım çünkü gerçekten de gözümde fazla bir değeri yok. Ne var ki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabeti düşününce, o golün birçok Fenerbahçe taraftarı için büyük anlamlar ifade ettiğini söyleyebilirim.”

Yorumlar

yorumlar