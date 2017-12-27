“Harry Kane, Real Madrid veya Barcelona için oynayabilir”

Boxing Day dahilinde dün oynanan Tottenham-Southampton karşılaşmasında Tottenham için üç puandan fazlası vardı

Premier Lig’de Tottenham’ın 5-2’lik skorla kazandığı karşılaşmada Harry Kane hat-trick yaptı. Bu 3 golün de eklenmesiyle birlikte forvet oyuncusu Avrupa’da 56 golle 2017’nin en skoreri oldu. 24 yaşındaki futbolcu bunu 53’er golde kalan Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani’nin önüne geçerek başardı. Sadece Premier Lig için düşünecek olursak bu rekoru daha önce 1995 yılında Alan Shearer, 36 golle elinde bulunduruyordu.

39 gole ulaşan Harry Kane hakkında ne düşündüğü sorulan Alan Shearer, genç futbolcunun hakkını teslim etti. “Tottenham, Kane’i kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Yeni stadın açılışını onsuz yapmak eksik hissettirecektir. Taraftarlar onu kendilerinden biri olarak görüyor ve sadece gol attığında sevilmiyor. Ancak Kane’in kariyerini sadakat üzerine kurmasını istemek haksızlık olur. Kendisini zorlamalı. Rahatlıkla Barcelona veya Real Madrid için oynayabileceğini düşünüyorum. Sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor olabilir ama transfer olmayacağı anlamına gelmiyor. Daha fazla kupa kazanabileceği bir takımda olmayı kesinlikle hak ediyor.”

Tottenham, dün oynanan maçta aldığı sonuçla Premier Lig’deki puanını 37’ye çıkararak (maç fazlasıyla) 4’üncü sıraya yerleşti.

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