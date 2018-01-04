Harry Kane Röportajı

Tottenham’ın yıldız forveti için 2017 muazzam geçti: Milli takımda ve kulüpte 42 maçta 46 gol. Peki Harry Kane bir NFL yıldızından nasıl etkilendi?

Bir gözlemcinin raporunda “Hazırlıksız yakalandığında kolayca yere düşen, zayıf, fiziksel olarak yetersiz, güçsüz, hareket etmeyen, sistem oyuncusu” yazıyordu. Bu rapor Harry Kane için değil, Amerikan futbolu tarihinin en harika oyun kurucularından birisi olan Tom Brady’nindi, yani Harry Kane’in idolü ve yükselişindeki ilham kaynağı.

Kane’in de büyük bir yıldız olacağı öngörülmüyordu. Hatta bir dönem Tottenham as takımına çıkması bile beklenmiyordu. “14 yaşındayken durumu tehlikedeydi, kulüpte kalacağı belirsizdi” diyor FFT’ye kulübün eski oyuncu gelişimi sorumlusu Chris Ramsey.

“Başlarda hız konusunda sorun yaşıyordu. Daima yetenekliydi ancak ufak bir çocuktu ve her ufak tefek çocuk gibi çıkış yakalamakta zorlanmıştı.” Silik ve gösterişsiz Kane; koca bir yüreğin, hızı ve gücü alt edebileceğini kanıtlamaya çalışan ortalama bir genç futbolcuydu. Chingford doğumlu Kane ile kahramanı Brady arasında 16 yaş var. Farklı sporlar yapıyorlar, farklı millettenler ve hiç tanışmadılar ancak hikayelerinin benzer olması Spurs taraftarları için ilginç. Brady, New England Patriots ile zirveye ulaştı, Kane ise zirveyi kovalıyor. Çünkü Harry, tıpkı Tom gibi olmak istiyor.

MUHALİFLERE KARŞI MÜCADELE

Harry’nin eniştesi, kız kardeşinin sevgilisini Amerikan futbolu izlemeye davet ettiğinde yalnızca farklı bir futbol izleteceğini sanıyordu; başka bir şeye vesile olacağından haberi yoktu. “Nişanlımın evine ne zaman gitsem, televizyonda Amerikan futbolu olurdu. Bir gün bana kuralları anlattı ve o zamandan beri her hafta sonu izliyorum” diyor Kane. Brady’i izledi ve oyun kurucu onun kalbini çaldı. Amerikan futboluna merak salan biri NFL’in en başarılı takımlarından birini tutmaya başlamışsa onu “hazırcı” olmakla suçlamak kolaydır. İlk bakışta Kane de bu şekilde yargılanabilir ancak objektif olmak gerekirse onunki başka.

Brady, henüz NFL koçlarının istediği insan üstü atletizme sahip olmadığından sürekli küçümseniyor, tecrübe eksikliği kimse tarafından hoş görülmüyordu. Brady, tüm bu aşağılamalara rağmen tam 5 kez SuperBowl’u kazandı ve sayısız rekor kırdı. Kendisinden şüphe eden herkes sus pus olmuştu.

Kaliforniyalı oyuncunun başarıları, ESPN’in “The Brady 6” belgeseli ile taçlandırıldı. Belgesel, 2000’deki NFL Draft’ında Brady’den önce neden 6 oyun kurucu seçildiğini ve Tom’un neden doğru seçim olduğunu anlatıyordu.

“Bu belgeseli yaklaşık on kez izlemişimdir” diyor Kane. “Kariyerinde yaşadığı zorlukların tamamını biliyorum ve ben de benzer şeyler yaşadığım için ilham verici olduğunu düşünüyorum.” Kane de küçük yaştan beri muhalifleriyle mücadele ediyor. Arsenal, 8 yaşındaki Harry Kane’i Ridgeway Rovers’tan altyapısına katmıştı ancak iki yıl sonra onu serbest bıraktılar. Watford onu altı haftalık denemeye alsa da sonuç çıkmadı. 11 yaşında Hornets formasıyla Tottenham’a hat-trick yaptıktan sonra da sonunda Spurs’a imza attı.

Şu an Liverpool’da aynı görevi üstlenen, dönemin Tottenham altyapı sorumlusu Alex Inglethorpe’nin gözetimi altındaki Kane, gelişmek için çok çalıştı. Andros Townsend, Steven Caulker, Ryan Mason ve Tom Carroll gibi isimlerin olduğu altyapıda yıldız oyunculardan biri olarak gösterilmemesi onu yıldırmamıştı.

“Oyuncular 14 yaş altı takımına çıktığında kulüplerin bir karar vermesi gerekir: ya iki yıllık kontrat yaparsın ya da serbest bırakırsın. Kane’in takımda kalıp kalmayacağı son dakikaya kadar kesin değildi” diyor 2015’te QPR’ı çalıştıran ve şimdi kulübün teknik sorumlusu olan Ramsey. “Onu tutmak için elimden geleni yaptım çünkü fiziksel olarak geç gelişse de, duygusal olarak olgundu. Yetenekliydi, harika bir iş etiği vardı ve daima dinlemeye, öğrenmeye ve talimat almaya hazırdı. Daha da önemlisi kendisine inancı vardı. İnsanların kendisinden şüphe duyduğunu biliyordu ancak bir saniyeliğine bile yeterince iyi olmadığını düşünmedi.” Akademinin antrenör ekibi; Inglethorpe, John McDermott, Tim Sherwood, Les Ferdinand ve Ramsey, Kane’i en iyilerin arasına sokmak için çalışmalara başladı. 2009’da 16 yaşına giren Kane, kulübüyle burs anlaşması imzaladı.

“YETENEK EKSİKLİĞİMİ ÇALIŞARAK KAPATMAYA ÇALIŞTIM”

Brady de, San Mateo, Kaliforniya’daki Junipero Serra Lisesi’nde benzer zorluklar yaşadı. 1.93 boyunda olmasına rağmen diğerlerine göre kısaydı. “En net hatırladığım şey, diğerlerinin benden iyi olduğuydu. Daha hızlı, güçlü ve fiziksel olarak üstünlerdi” diyor 40 yaşındaki oyuncu yeni kitabında (The TB12 Method). “Unutulduğumu hissettim. Ancak yetenek eksikliğimi çalışarak kapatmaya çalıştım.”

Brady hiçbir zaman en gözde oyunculardan biri olmadı. Babasının hazırladığı videoyu tüm üniversitelere göndermesine rağmen Michigan Üniversitesi onun için gözlemci yollayan tek okuldu. Bill Harris onu izledi ve genç Brady’e burs teklif etti.

2011-2013 arası Leyton Orient, Milwall, Norwich City ve Leicester City’e kiralık gönderilen Kane’in kararlılığı sarsılmadı. İngiliz golcü, alt liglerdeki çamur sahaların içinde tutunmayı başarmıştı. Carrow Road ve King Power Stadyumu’nda ilk 11’e girmekte zorlanınca, yeteneğiyle ilgili söylentiler çıktı. Ancak eski takım arkadaşlarından birisine göre, alt liglerde edindiği tecrübe onu güçlendirdi.

“Harry Kane geldiğinde bir çocuktu” diyor 6 yıl önce 17 yaşındaki Kane’in Leyton Orient’ten takım arkadaşı Terrell Forbes. “Aramıza katıldığında 400’den fazla maça çıkmış bir profesyoneldim. Aldığı darbelere karşı dayanıklılığıyla dikkatimi çekmişti. Yetenek açısından bir yıldız olacağını kesinlikle düşünmemiştim ancak bazen öyle bir şey yapardı ki şaşardınız. Bir keresinde antrenmanda küçük bir alanda maç yapıyorduk ve inanılmaz bir röveşata golü attı. Donup kalmıştık.”

Brady 1995’te üniversiteye gittiğinde onu kabul eden Harris, artık orada değildi. Kendisini bir kez daha koça ve oyun kurucusuna kanıtlamak zorundaydı. Kendisinden sonra gelen daha şaşalı oyuncuların arkasında kalıyordu. Umudunu kaybetmeye başlamıştı. Ta ki üniversitenin spor psikoloğu Greg Harden, etkileri hâlâ süren bir tavsiye verene dek.

“Sana verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendir ve bundan daha azını yaparsan kendinden utan!” demişti Brady. “Sözleri benim rekabetçiliğimi arttırdı, güçlendirdi ve yeni planımın çıkış noktası oldu.” 1999’da Brady, as oyun kurucuydu ve Alabama’da Orange Bowl şampiyonu olan takımına liderlik etti.

“KİMSE SOLDADO’NUN TAKIMDA KESİLMESİNİ İSTEMEDİ”

Harry Kane 14 yıl sonra, 2 buçuk sezon kirada oynadıktan sonra White Hart Lane’e geri döndü. Kendisini sert savunmacılara karşı kanıtlamıştı ve aynısını Premier Lig’in en iyilerine karşı yapmaya hazırdı. Tottenham değişmekte olan bir kulüptü. 16 yıl sonra, kulübün en büyük iç saha yenilgisini 2013’te Liverpool’a 5-0 yenilerek alan Spurs’te, Andre Villas-Boas kovuldu. Kendisini başkan Daniel Levy’e kanıtlama fırsatı Sherwood’a verildi.

Spurs taraftarları “kendilerinden birisi” olarak kabul ettikleri oyuncu için iyi kötü tezahürat yapmaya başlasa da, kimse Villarreal’den 26 milyon sterlin’lik rekor transfer, Roberto Soldado’nun takımdan kesilmesinden memnun değildi.

“Harry as takıma çıktığında Soldado’nun yerine oynuyordu ve taraftarlar bundan memnun değildi” diyor Ramsey. “Ne zaman hata yapsa Soldado’nun ismini haykırıyorlardı. Bunun üstesinden gelip, başarılı olmaya devam etmesini güçlü karakterine borçlu.”

2014 yazında Mauricio Pochettino gelince Kane tam anlamıyla parladı. Ortaya koyduğu performansla hücumun sorumluluğunu almayı başardı. Arjantinli teknik adam Kuzey Londra’ya geldikten sonra Kane, Spurs’teki 155 maçında 108 gol attı ve 2 kez üst üste Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. İngiltere formasını ilk kez giydiği 23 maçta 12 kez ağları sarstı. 2017’de ise hem kulüp hem de ülkesi adına inanılmazdı. Ballon d’Or aday listesine girmeyi kesinlikle hak etmişti. Spurs’ten eski takım arkadaşı Ryan Mason’a göre, Kane’in yükselişinde kendini analiz etmesi ve iş ahlakı büyük rol oynuyor.

“19-20 yaşlarında onu görseydiniz ‘Biraz iri, kısa mesafede bile hızlı olamaz’ derdiniz. Harry de bunun farkındaydı” diyor Sky Sports’un The Debate programına konuşan Hull City orta sahası. “Oyununu inceledi. Şimdi ona bakıyorum ve fiziksel açıdan zayıf bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Spor salonu ve antrenman sahasındaki çalışmaları, doğru yemekleri yemesi, alkol kullanmaması ve olabileceğinin en iyisi olmayı kafaya takması başarılı olmasını sağlayan etkenlerden yalnızca birkaçı.”

Kane sabırlıydı ancak Brady, ilk NFL şansını elde etmek için bir vahşi yaşam fotoğrafçısı kadar sabırlı olmalıydı. “Çok ince ve sıska” yazıyordu gözlemci raporunda. “Kolayca yere düşürülebiliyor. Acele etmekten kaçınacak yeteneği yok ve güçlü bir kola sahip değil. Topu saha boyunca süremiyor ve topu iyi atamıyor.” Altıncı raunda kadar tüm takımlar Brady’i es geçti. Altıncı raundda ise Patriots 199’uncu sıradan onu seçti. Dördüncü oyun kurucu olduğundan, aradaki farkı kapatmak için her cuma sabahın 6’sında güç antrenörü Mike Woicik ile hız ve ayak çabukluğu antrenmanları yapıyordu. Brady’nin ikinci sezonunda, 23 Eylül 2001’de, as oyun kurucu Drew Bledsoe göğsünden ciddi bir sakatlık geçirdi. Brady şansını kullandı ve Patriots’u Super Bowl zaferine taşıdı. Aradan 16 yıl geçti ve beş kez Super Bowl kazanan 40 yaşındaki Brady, hâlâ sahalarda.

“TARİHİN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM”

Brady ve Kane’in benzer hikayeleri burada son buluyor, en azından şimdilik. Amerikalı efsane her şeyi yaptı, Kane ise kariyerinin başında. Şöhreti durmadan artan birinci sınıf santrafor, bunu daha da arttırmak için Tottenham ile büyük kupalar kazanmanın peşinde.

Kane’in Brady hayranlığı ise artıyor, özellikle de Şubat’ta kazandığı Super Bowl’dan sonra. Patriots 28-3 gerideydi ancak Brady bir MVP performansı sergileyip, takımına 34-28’lik galibiyeti getirdi. Bu Super Bowl tarihinin en büyük geri dönüşü! Zira artık “Geri Dönen Adam” olarak tanınıyor.

Kane galibiyetten hiç şüphe duymadığını söylüyor. “Arkadaşım ‘devamını izlemeye gerek yok’ diyerek devre arasında evine gitmek istedi” diyor Spurs’ün 10 numarası. “Onu kalmaya ikna ettim ve bunun en iyi geri dönüşlerden birisi olacağını söyledim. Tom Brady’nin inancına güveniyordum.”

Brady’e olan güveni Kane’i besliyor ve başarıya açlığını arttırıyor. “Brady’nin bir hayali vardı ve bunu başardı. Ben de bunu yapmak istiyorum. Onun da dediği gibi, siz kendinize inanmazsanız kim size inanır?”

Üst üste kazandığı iki Altın Ayakkabı ve PFA Yılın Genç Oyuncusu Ödülü Kane için yeterli değil. O daha fazlasını istiyor. Dünyanın en iyilerinden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun çılgın gol rekorlarını kırmayı, hatta Alan Shearer’ın Premier Lig’deki 260 gollük mucizesinin üzerine çıkmayı hedefliyor. Pochettino’nun fitness programı Kane’i en iyi haline getirdi.

“Daima gelişebilirsiniz” diyor santrfor. “Futbolda asla mükemmel olamazsınız ve asla ‘Bu kadar yeter, artık daha sıkı çalışmama gerek yok’ diyecek bir noktaya gelemezsiniz. Bir maçta kötü oynadığınızda teknik direktörünüz ‘Artık Harry Kane’e ihtiyacımız yok’ diyebilir. Bu yüzden kendimi teknik direktörüme her gün yeniden kanıtlamaya çalışıyorum.”

Bu cümle bize “Daima takımın en iyi oyun kurucusuymuşum gibi hissetmek istiyorum” diyen Brady’den tanıdık geliyor. Birisi son dokunuşu yapıyor, diğeri pasları veriyor, ancak ikisinin de takımlarındaki önemleri aynı. Onlar baskı altında başarılı olması beklenen oyuncular; başarısızlık kaçınılmaz görünürken, takımlarını umulmadık zaferlere taşıyan liderler…

Brady, Bill Belichick önderliğindeki Patriots’ta ilk Super Bowl’unu 24 yaşında kazandı. Bunun üzerinden 15 yıl geçti. İkili, NFL tarihinin en uzun süre birlikte çalışan ve en başarılı koç-oyun kurucu ikilisi.

Kane-Pochettino ortaklığı da Premier Lig’de benzer bir etki yaratabilir mi? Spurs taraftarları bunu yalnızca hayal edebilir ancak Brady gibi kazanma mantalitesine sahip olan Kane, bunu yapmak için çalışmaya devam edecek.

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