Hayatımı değiştiren maçlar: Jerzy Dudek

Polonya’nın başarılı kalecilerinden Jerzy Dudek kariyerine yön veren maçları FourFourTwo’ya anlattı…

Feyenoord 2 Juventus 0

26 Kasım 1997, Şampiyonlar Ligi

“Feyenoord’daki kariyerime yeni başlamıştım, bu yüzden fazla tecrübem yoktu ve deplasmanda Zinedine Zidane’ın da olduğu güçlü bir Juventus’a 5-1 kaybetmiştik. Kimse bize şans tanımasa da Rotterdam’da birkaç kurtarış yaparak kendimi affettirdim ve maçı kazandık. Benim için Şampiyonlar Ligi’nde harika şeyler olacağının işaretiydi.”

Fransa 1 Polonya 0

23 Şubat 2000, Hazırlık Maçı

“Polonya’daki ilk maçlarımdan birisi. Dünya Kupası Şampiyonu ile oynuyorduk ve ancak Zidane’ın frikiğinin şanssız bir şekilde sekmesiyle kaybettik. İyi bir maç çıkardım ve Arsene Wenger maçtan sonra gelip beni tebrik ettim. Ardından Arsenal benim için 10 milyon pound teklif etti ancak Feyenoord reddetti ve altı ay sonra Liverpool’a transfer oldum. Kariyerim çok

daha farklı olabilirdi!”

Milan 3 Liverpool 3 (2-3 p)

25 Mayıs 2005, Şampiyonlar Ligi Finali

“Büyük ihtimal spor tarihinin en inanılmaz maçlarından birisiydi. İnanç, cesaret ve pes etmemek adına bir ders. İlk yarı bizi mahvettiler ancak devre arasında Liverpool taraftarları Asla Yalnız Yürümeyeceksin’i söylemeye başladı. Steven Gerrard bizi topladı ve “Bunu duyuyor musunuz beyler? Şimdi oraya gidip elimizden geleni yapalım.” dedi ve yaptık. O maç bizi bir bakıma ölümsüz yaptı.”

Zaragoza 2 Real Madrid 2

11 Mayıs 2008, La Liga

“Real’de Iker Casillas’ın yedeğiydim. Ligi kazanmıştık ve ben de Zaragoza’ya karşı oynama fırsatı buldum. Ligde kalmak için kazanmaları gerekiyordu ancak çok fazla forma şansı bulamadığımdan kaybetmek istemedim. İkinci yarıda büyüleyiciydim ve harika kurtarışlar yaptım. Rakip oyuncular ‘Ne yapıyorsun? Merhamet et’ diyordu. Zaragoza taraftarları bu konuda hâlâ bozuk.”

FFT MAYIS

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