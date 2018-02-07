Hayatımı Değiştiren Maçlar | Necati Ateş

Galatasaray’da Fatih Terim’in yeni ekibine katılan Necati Ateş, hayatını değiştiren maçları anlattı

“Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra beyin travması geçirmiştim ve ambulansta skoru soruyordum!”

01

İstanbulspor 2 Altay 2

25 Nisan 1998 Süper Lig

“Altay’da oynarken İstanbulspor’la bir maça çıktık. Aykut Kocaman’ın, Sergen Yalçın’ın, Oğuz Çetin’in olduğu efsane bir kadroları vardı. Henüz 17 yaşında bir yedektim ancak oynama ihtimalim bile beni çok heyecanlandırmıştı. Maç öncesinde elim ayağım titriyordu. Oyuna girdim ve hiç de fena oynamadım. O gün, kariyerimde dönüm noktası oldu. O maçtan sonra oynamaya başladım.”

02

Galatasaray 1 Fenerbahçe 0

12 Aralık 2004 Süper Lig

“Ali Sami Yen’de Fenerbahçe’yi 1-0 yenmiştik, golü ben atmıştım. Ama bu maçı önemli yapan golüm değil, son düdüğü duyamamış olmam! Beyin travması geçirmiştim ve ambulansta skoru öğrenmeye çalışıyordum! Maçtan sonra Özhan Canaydın arayıp durumumu sordu, “Sana güvenmiyorum hastaneden kaçıp galibiyeti kutlarsın” diyip odamın önüne nöbetçi dikmişti!”

03

Türkiye 4 İsviçre 2

16 Kasım 2005 Dünya Kupası Elemeleri

“İsviçre’de 2-0 yenildiğimiz maçın rövanşında normal bir maç atmosferi yoktu, olaylar çıkmıştı ve gerginlik vardı. Penaltı kazandığımızda kimse topun başına geçmedi. Elimi taşın altına sokup golü attım. 4-2 kazanmamıza rağmen turnuvaya gidemediğimiz için çok üzgündüm.”

04

Galatasaray 3 Kayserispor 0

14 Mayıs 2006 Süper Lig

“Şampiyonluk için Fenerbahçe’nin Denizli’de puan kaybetmesi lazımdı. 2-0’ken oyuna girmiştim. Hasan Şaş bana pas atmıştı, öyle bir uğultu oldu ki topu ayağımın altından kaçırdım! ‘Daha topa vurmadım ki!’ diye düşünüyordum. Hasan’ın kendini yerden yere attığını görünce Denizlispor’un gol attığını anladım. Tribünde beklemek çok zordu, maç bitmek bilmemişti!”

05

Fenerbahçe 0 Galatasaray 0

12 Mayıs 2012 Süper Final

“Hayatımın en özel maçı! Fenerbahçe’nin Kadıköy’de derbileri kazanma alışkanlığı olmasına rağmen ezeli rakibimizin sahasında şampiyon olmuştuk. Galatasaray’a dönmüştüm, takım kaptanlarından biriydim, daha ne isterim ki! Beş-altı saat kupa kaldırmak için beklemiştik. Galatasaray için tarihi bir andı!”

Röportaj Çağatay Çelik Fotoğraf Barış Tekin

Yorumlar

yorumlar