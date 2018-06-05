Hazırlık maçı: Rusya – Türkiye

Sezonun son hazırlık maçı bugün Rusya – Türkiye maçıyla sona erecek!

Dünya Kupası’na katılamayan A Millilerin bu yaz oynayacağı son karşılaşma, kupanın ev sahibi Rusya olacak. Saat 19:00’da Moskova’nın CSKA Arena Stadı’nda oynanacak Rusya – Türkiye maçını Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

A Milli Futbol Takımı deplasmanda Rusya ile oynayacağı karşılaşma ile rakibi ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 3 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlı ekip, gol atmayı başaramazken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Lucescu maç öncesi açıklamalarda bulundu

Lucescu, “Burada herkes milli takımını Dünya Kupası öncesinde son kez görmek istiyor. Dünya Kupası’na hazırlanmaya çok önceden başladılar. Bunun için Rus oyuncuların büyük bir motivasyonu olacak ama bizim genç oyuncularımızın da oynama arzusunu sahaya yansıtacağını düşünüyorum.” dedi.

A Milli Takım’ın aday kadrosunda yer almayan Arda Turan’dan ilerleyen dönemde yararlanacağını vurgulayan 72 yaşındaki teknik adam, “Arda Turan’ın bir cezası var. Kendisi 31 yaşında ve yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki periyotta kendisinden istifade etme yoluna gideceğiz. Kimseye kapıları kapatmış değilim. İçinde bulunduğumuz dönemi, genç oyuncularla geçirme süreci olarak değerlendirdik. 20-22 yaşlarında kulüplerinde oynamayan futbolcularımız vardı. Bunları milli maçlar yoluyla tecrübelendirmeye çalıştık. Dünya Kupası’na giden 3 takımla hazırlık maçı yapan tek ülkeyiz, ben de bunu yapan tek teknik direktörüm. Bunun tecrübe anlamında bize olumlu yansıyacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhtemel 11’ler

Rusya: Akinfeev, M.Fernandes, Ignashevich, Kudryashov, Granat, Kuzyaev, Golovin, Zhirkov, Samedov, Zobnin, Dzyuba

Türkiye: Harun, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Cengiz, Yunus Mallı, Yusuf, Umut

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