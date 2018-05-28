Hazırlık maçı: Türkiye-İran

Türkiye-İran hazırlık maçıyla milli maç havası solumaya bugün start veriyoruz…

Liglerin sona ermesinin ardından milli maçlar başlıyor. Önce hazırlık maçlar, ardından da Dünya Kupası… Dünya Kupası’na katılamasak da hazırlık maçlarıyla milli maç özlemimizi bir nebze dindirmiş olacağız. Bugün rakip İran. Saat 21:15’te 3’üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda başlayacak Türkiye-İran maçında Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko’nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.

Lucescu maçtan önce açıklamalarda bulundu

“Kaybetmekten nefret eden bir ekip kurmayı hedefliyorum. Bu karakteri aşılamaya çalışıyoruz. Eskilerin tecrübeleri ile gençlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Burada olamayan arkadaşlarımız da bizim bir parçamız. Sonbaharda onların da form durumuna göre kadromuzu oluşturacağız. Gelecek 6-7 senenin ekibini kurmak istiyoruz. Bu 3 maç da bunun ilk ayağı olmalı. Her seferinde takımda hak edenin olmasını ve sürekli yer almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

İran ile 7’nci randevu

Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçına yarın çıkacak. İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran’ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

Muhtemel 11’ler

Türkiye: Serkan, Şener, M.Topal, Çağlar, Hasan Ali, Cengiz, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Yusuf, Cenk

İran: Beiranvand, Rezaeian, Gholizadeh, Khanzadeh, Pouraliganji, Ezatolahi, Ansarifard, Shojaei, Torabi, Jahanbakhsh, Ghoddos

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