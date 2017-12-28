Hector Cuper: “Salah, Real Madrid için oynayabilir”

Mısır Milli Takımı’nın teknik direktörü Hector Cuper, Liverpool forvetinin Real Madrid için çok doğru bir tercih olacağını söyledi

2011 ve 2013 yılları arasında Orduspor’un teknik direktörlük görevini üstlenerek herkesi şaşırtan Hector Cuper, 2015 yılından beri Mısır Milli Takımı’nı çalıştırıyor. 62 yaşındaki teknik direktör bu görevinde performansıyla en büyük yardımcılarından biri haline gelen Mohamed Salah için en iyisinin olmasını istiyor.

😀😀 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah22) on Oct 12, 2017 at 10:15am PDT

İspanya’nın popüler spor gazetelerinden Marca’ya bir röportaj veren Cuper, futbolcusunun yeteneklerinden ve her zaman takdir ettiği karakterinden bahsetti. “Mısır Milli Takımı’nın lideri ve lokomotifi hiç şüphesiz ki Mohamed Salah’tır. Mısır Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanmak gibi tarihi bir başarıya imza attı ki bu tüm ekiple birlikte Salah’ın başarısıdır. O sadece oynadığı kulüpleri değil, bunun yanında milli takımını da sırtlayacak güçte bir futbolcu. Real Madrid gibi bir kulübe transfer olması durumunda hiç uyum sorunu yaşamadan gollerini atmaya başlayacak, ligin zirvesinde kalmaya devam edecektir. Umarım onun için en iyisi olur.”

25 yaşındaki Salah, Liverpool’a transfer olduğundan bu yana oynadığı maçların tamamında 21 gol atma başarısı gösterdi. Bu skorunun yanında futbolcunun 6 da asisti bulunuyor.

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