Real Madrid’in erken veda ettiği İspanya Kral Kupası’nda finalin adı bugün oynanacak maçla belli olacak

İspanya Kral Kupası’nda Leganes-Sevilla ve Barcelona-Valencia eşleşmelerinin ardından ilk maçlar geçen hafta oynandı. Leganes’in Sevilla’yı konuk ettiği maç Luis Muriel ve Dimitrios Siovas’ın karşılıklı golleriyle 1-1’lik skorla neticelenmişti. Camp Nou’da oynanan Barcelona-Valencia maçındaysa gülen taraf 1-0’lık sonuçla Barcelona olmuştu. Valencia’nın başarılı defans oyununu yıkan isimse Luis Suarez oldu.

Rövanş maçında dün akşam karşı karşıya gelen Sevilla ve Leganes, finale çıkacak ilk takımı da belirledi. 1-1’in rövanşında Leganes’i konuk eden Sevilla, Joaquin Correa ve Franco Vazquez’in golleriyle rakibini 2-0 mağlup edip finale çıkan ilk takım oldu.

Barcelona-Valencia mücadelesinin rövanşı ise bugün TSİ 23:30’da Mestalla’da oynanacak. Son 3 sezonun şampiyonu Barcelona’nın İspanya Kral Kupası’nda bu unvanını korumak için sahaya çıkacağı maçın muhtemel 11’leri ise şöyle;

Valencia: Jaume, Lato, Gabriel, Garay, Montoya, Soler, Parejo, Kondogbia, Gaya, Rodrigo, Zaza

Barcelona: Cillessen, Roberto, Busquets, Umtiti, Alba, Coutinho, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Olası Barcelona zaferindeyse 2015-16 sezonunun finali tekrarlanmış olacak. Vicente Calderon’da oynanan müsabakada normal süre 0-0 bitmiş, uzatmalarda Jordi Alba ve Neymar’ın golleriyle kupanın sahibi Barcelona olmuştu.

Yorumlar

yorumlar