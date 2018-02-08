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İspanya Kral Kupası’nda ikinci finalist belli oluyor

By on 8 Şubat 2018
İspanya Kral Kupası’nda ikinci finalist belli oluyor

Real Madrid’in erken veda ettiği İspanya Kral Kupası’nda finalin adı bugün oynanacak maçla belli olacak

İspanya Kral Kupası’nda Leganes-Sevilla ve  Barcelona-Valencia eşleşmelerinin ardından ilk maçlar geçen hafta oynandı. Leganes’in Sevilla’yı konuk ettiği maç Luis Muriel ve Dimitrios Siovas’ın karşılıklı golleriyle 1-1’lik skorla neticelenmişti. Camp Nou’da oynanan Barcelona-Valencia maçındaysa gülen taraf 1-0’lık sonuçla Barcelona olmuştu. Valencia’nın başarılı defans oyununu yıkan isimse Luis Suarez oldu.

İspanya Kral Kupası’nda ikinci finalist belli oluyor

İlk finalist Sevilla oldu

Rövanş maçında dün akşam karşı karşıya gelen Sevilla ve Leganes, finale çıkacak ilk takımı da belirledi. 1-1’in rövanşında Leganes’i konuk eden Sevilla, Joaquin Correa ve Franco Vazquez’in golleriyle rakibini 2-0 mağlup edip finale çıkan ilk takım oldu.

Barcelona-Valencia mücadelesinin rövanşı ise bugün TSİ 23:30’da Mestalla’da oynanacak. Son 3 sezonun şampiyonu Barcelona’nın İspanya Kral Kupası’nda bu unvanını korumak için sahaya çıkacağı maçın muhtemel 11’leri ise şöyle;

Valencia: Jaume, Lato, Gabriel, Garay, Montoya, Soler, Parejo, Kondogbia, Gaya, Rodrigo, Zaza

Barcelona: Cillessen, Roberto, Busquets, Umtiti, Alba, Coutinho, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

İspanya Kral Kupası’nda ikinci finalist belli oluyor

Valencia taraftarı Zaza’ya güveniyor

Olası Barcelona zaferindeyse 2015-16 sezonunun finali tekrarlanmış olacak. Vicente Calderon’da oynanan müsabakada normal süre 0-0 bitmiş, uzatmalarda Jordi Alba ve Neymar’ın golleriyle kupanın sahibi Barcelona olmuştu.

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