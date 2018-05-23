İşte Şampiyon Galatasaray’ın En Medyatik İsimleri

Şampiyon olan Galatasaray’ın, medyada en çok haberi çıkan oyuncuları araştırıldı

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Türkiye’nin 21’inci kez en büyüğü olmayı başardı. Fatih Terim ise Galatasaray’ın başında 7 kez lig kupası kaldırarak bu alanda bir ilke imza attı.

Şampiyon Galatasaray’ın kadrosunda yer alan en medyatik 11 ismi araştırıldı. Ajans Press’in yılbaşından günümüze kadar yaptığı medya araştırmasında, Galatasaray’ın başında 7. Lig şampiyonluğuna ulaşan Fatih Terim, medyanın en çok konuştuğu isim olmayı başardı. Fatih Terim hakkında yılbaşından günümüze kadar 12 bin 119 haber çıkışı tespit edildi.

Başkanlar Medyanın da Gündeminde Yer Aldı

2018 başında hareketli günler geçiren Galatasaray camiasında, Dursun Özbek kulübün yaptığı olağanüstü kongrede başkanlığı Mustafa Cengiz’e devretmiş ve kulübün başında 2 yıl 8 ay kadar görevde kalmıştı. Yaşanan başkanlık değişimi de medyada birçok haberle konuşuldu. Galatasaray’ın başkanlarından Dursun Özbek yıl içerisinde 2 bin 767 habere konu olurken, yeni başkan Mustafa Cengiz ise 4 bin 280 haberle adından söz ettirmeyi başardı.

Ajans Press’in 2018 yılı içerisinde yazılı basında gerçekleştirdiği araştırmada, en çok konuşulan futbolcu Bafetimbi Gomis olurken, onu takip eden isimler aşağıdaki gibi oldu;

Futbolcu – Haber sayısı

1- Bafetimbi Gomis 6109

2- Sofiane Feghouli 2926

3- Younes Belhanda 2920

4- Fernando Muslera 2867

5- Maicon 2826

6- Mariano 2727

7- Fernando 2701

8- Nagatomo 2385

9- Serdar Aziz 1727

10- Selçuk İnan 1600

11- Sinan Gümüş 1558

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