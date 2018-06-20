İlk 5: Kötü rap yapan futbolcu

Kötü sesler, berbat sözler, çirkin ritimler… Bu listede kulaklarınızın pasını sileceğimizi iddia etmiyoruz ancak garip şarkılara, sözlere ve kliplere güleceğiniz kesin

5- Paul Gascoigne – Geordie Boys

Ne yaparsa yapsın onu yadırgamak çok zor ancak Gazza‘nın “Geordie Boys” şarkısı gerek klibi gerek de garip danslarıyla listede olmayı sonuna kadar hak ediyor. Şimdilerde rapçiler milyon dolarlık arabalara binmeyi tercih etseler de Gazza, sanatını o zamanlar taksilerin arka koltuğunda icra etmeyi tercih etmiş:

4- Ronaldinho – Vamos Beber

Ronaldinho‘nun garip gözlüklü ve garip giyimli adamlarla kamera karşısına geçip, erkek erkeğe klip çektiği bu şarkı, sözleriyle de her türlü kötü eleştiriyi hak ediyor.

Bardağını kaldır, haydi içelim. Yaşamın tadını çıkartacağız, haydi içelim. Ceplerim para dolu, haydi içelim

3- Asamoah Gyan – African Girls

Asamoah’ın Afrikalı kızlara olan sevgisini dile getirdiği bu güzide eser “Kaçmak yok, geri çekilmek yok. Barbara, Monica, Jessica, Pamela” gibi müthiş anlamlı sözler barındırıyor. Umuyoruz bu görüntüleri izledikten sonra, Gyan’ı sahada görünce aklınıza bu klipteki garip dans figürleri gelmez…

2- Ümit Davala – Bir Aşk Hikayesi

Çoğumuzun “Ben Ümit Davala, bir hikaye anlatcam sana” intro’suyla aklımızda yer eden “Bir Aşk Hikayesi” adlı bu parça da “Ümit Davala, keşke hiç albüm çıkarmasaydı” gözüyle bakılacak cinstendi. Keşke rap tutkusu sadece bir hobi olarak kalsaydı…

1- Morten Gamst Pedersen ft. John Arne Riise – Frukt Er Sunt

İki tecrübeli futbolcunun, Norveç Milli Takımı‘ndan arkadaşları Erik Huseklepp‘i jelibon alırken suç üstü yakalamasının konu edildiği bu eserde Pedersen ve Riise: “Zinde olmak istiyorsan, meyvedir sağlıklı ve lezzetli olan” gibi öğretici bilgiler veriyorlar. Bir reklam filmi için olduğu aşikar olan bu şarkı umarız bu iki oyuncuya fazlasıyla para kazandırmıştır!

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