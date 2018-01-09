İlkay Gündoğan, Guardiola’dan daha hırslı!

Premier Lig’de tarihi bir başarı elde eden Manchester United teknik direktörü sezon sonunda dört kupa kaldırmanın gerçekçi olmadığını düşünürken İlkay Gündoğan aynı fikirde değil

Premier Lig’in 22’inci haftası geride kalırken 62 puan toplayarak en yakın rakibi Manchester United’a (47) büyük bir fark atan Manchester City, tüm kulvarlarda yarışını sürdürüyor. Rakiplerinin puan kaybetmesinden ümidi kesen United’lı futbolcular Manchester City’de sakatlık ve şanssızlıkların olmasını dilerken Guardiola’nın ekibi motivasyonunu kaybetmiyor. Manchester City’de bu sezon 15 maçta forma giyen ve görev verdiği her dakikada teknik direktörünün elini rahatlatan İlkay Gündoğan sezon sonu için hiçbir iddiasından vazgeçmiyor.

Premier Lig’de 15 puanlık tampon bölge oluşturan ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Basel’e karşı favori olan takım, diğer yandan İngiltere Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Ancak Guardiola bu maç yoğunluğundan biraz şikayetçi. Zira teknik adam tüm kulvarlarda yarışabilmek için her takımın ortalama 32 oyuncuya sahip olması gerektiğini düşünüyor.

David Silva’nın bir süredir kadroda olmaması City’nin yoğun maç programında İlkay’ın daha fazla şans bulmasını sağladı. Bu da 27 yaşındaki futbolcuyu mutlu ediyor. “Önümüzde yoğun bir maç programı ve güçlü bir ekibimiz var. Bu sayede kimse topa dokunmak için uzun süre beklemek zorunda kalmıyor. Bu da beni fazlasıyla motive ediyor. Oynayamadığımda dünyanın en mutsuz insanına dönüşmüyorum ama ertesi gün şans bulacağıma inandığımda daha mutlu oluyorum. Hedefimiz dört kulvarda birden şampiyonluk!”

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