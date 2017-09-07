Borussia Dortmund’un eski ortasahası yeni takımı Manchester City ile Premier Lig’e iyi başlasa da sakatlığı onu geriye atmıştı, İlkay Gündoğan röportajı ile yaşadıklarını anlattı

Geçen sezon İngiltere’de tam ritmini bulmuşken sakatlanmak ne kadar moral bozucuydu?

Sakatlanma daima moral bozucudur ve geçen sezonki de farklı değildi. Sağ dizimden ikinci kez sakatlandığım için biraz daha kötüydü. İyi bir zamana da denk gelmedi çünkü tam da her hafta, her maç daha da iyi hissediyordum. Gerçi böyle bir sakatlık için “iyi bir zaman” olduğunu sanmıyorum. Şoke olmuştum ancak yerimi geri kazanabileceğimi biliyordum. Eski seviyeme dönememekten hiçbir zaman endişe etmesem de kaçırdığım maçları izlemek pek keyifli değildi.

Takım arkadaşların Arsenal maçına isminin yazdığı formalarla çıktığında ne hissettin?

Evde oturmuş maçı izliyordum ve böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum. Tamamen sürpriz oldu (gülüyor)! Beni düşünmeleri, benim için bir şey yapmaları tabii ki harikaydı.

Manchester City’ye transfer olduktan sonra Premier Lig hakkında neler düşünmeye başladın?

Geçen sezon birçok takımın bize karşı defansif oynamasına şaşırmıştım. Özellikle de evimizdeki maçlarda böyleydi. Takımlar, hatta büyük takımlar bile, gol yememeye odaklanmıştı. Chelsea ile oynadığımızda bu kadar defansif oynamalarını beklemiyordum. Bence bu bizim futbol stilimizle alakalı: Topa sahip olup baskın bir futbol oynuyoruz.

Dortmund’a kıyasla Manchester’da yaşamak nasıl? Şehri evin gibi görmeye başladın mı?

Evet. Almanya’daki zamanımdan keyif aldım, birçok kupa kazandım, takdir edildim ancak yeni bir şey deneme vaktim gelmişti. Yeni bir ülkede, yeni bir şehirde, yeni bir kulüpte olmamın zamanıydı. Bu sebeple Man City’den teklif geldiğinde de bir an olsun korkmadım. Hatta tam tersiydi. Heyecanlanmıştım ve bu fırsatı değerlendirmek istedim. Şehir merkezinde yaşıyorum; restoranlara, barlara veya kahve içmeye gidebileceğim yerlere yakın olmak harika. Herkes oldukça sıcakkanlı. Man United taraftarları bile!

Borussia Dortmund’da oldukça başarılıydın. Hatta Wembley’deki 2013 Şampiyonlar Ligi finalinde yer aldınız ve gol attın. Bunu başarabilmek için Manchester City’nin neye ihtiyacı var?

Dürüst olmak gerekirse şu an neyi değiştirmemiz ya da geliştirmemiz gerektiğiyle ilgili bir şey söyleyemem. Dortmund’la Şampiyonlar Ligi finaline çıkmamızı kimse beklemiyordu. Buna biz bile şaşırmıştık. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde içeride Barcelona’yı ve Monaco’yu yendik. Bu yüzden finale çıkmak için fazla bir şey değiştirmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Son 16’da neden Monaco’ya elendiğimizi biliyoruz. İkinci maçta, özellikle de ilk yarıda, iyi oynamadık. Neyin yanlış gittiğini herkes biliyor. Bu sezon bunu düzeltme şansına sahibiz.

Geçen sezon Pep Guardiola ile çalışırken tarzından etkilendiğin bir şeyler oldu mu?

Guardiola’nın Barcelona’sını uzaktan izledim ve Almanya’da Bayern Münih’in başındayken onlara karşı oynadım. Bu yüzden takımına nasıl bir oyun oynatmayı sevdiğini biliyordum. Oynamak istediğim futbolun bu olduğuna da tamamen emindim, bu yüzden onun takımında forma giymekle ilgili bir şüphem yoktu. Tam da düşündüğüm gibi oldu ve onun oyun tarzını daha çok sevdim.

Yeni sezonda Manchester City ve kendin için yapmak istediğin neler var?

Bence takım olarak savunmamızı geliştirmeliyiz. Geçen sezon bu yüzden çok puan kaybettik. Savunmada biraz daha dikkatli olmalıyız. Bu başa baş geçen maçları kazanmamıza yardımcı olacaktır. Üzerine çalışacağımız en önemli husus bu olabilir. Ardından Premier Lig’de ne yaptığımıza ve Şampiyonlar Ligi’nde nereye kadar gittiğimize bakabiliriz.

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