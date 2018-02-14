Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün oynanan Basel-Manchester City maçınının yıldızı İlkay Gündoğan oldu

Manchester United’ın Basel’i 4-0’lık net bir skorla geçtiği Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maçın adamı Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan oldu. Maçtan sonra City’nin teknik patronu Pep Guardiola’nın verdiği röportajda geniş yer ayırdığı futbolcu, kariyerinin zirvesinde. Maçta iki golü bulunan futbolcu (14 ve 53’üncü dakikalarda), teknik direktörü için skora doğrudan katkısından fazlasını ifade ediyor. “İlkay Gündoğan olağanüstü bir futbolcu. Geçen sezon 6 ay süren bir sakatlık yaşadı ve kendisini çok özletti. Performansından dolayı çok memnunum. Bu maçta da harika bir oyun ortaya koydu.”

Maçtan sonra yayıncı kuruluşun sorularını cevaplayan futbolcu ise her zaman olduğu gibi Guardiola’nın övgülerinden fazlasını hedefliyor. “Umarım Löw performansımı beğenmiştir. Sonuç mükemmel olabilir ancak yine de oyunumuzu geliştirmeliyiz. Başarılı olmak için çok daha iyi olmalıyız. Aldığımız bu skorla çeyrek finale çok yaklaştık ancak önümüzde bir maç daha var. Rakibimize saygısızlık etmek istemem. İkinci maçımızı da bu maçta olduğu kadar ciddiye alacağız.”

Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan Basel-Manchester City ve Juventus-Tottenham maçlarının rövanşları 7 mart tarihinde oynanacak. Premier Lig’de kazandığı puan farkı avantajıyla zirveye perçinlenen takımın diğer gollerini Bernardo Silva ve Sergio Agüero attı.

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