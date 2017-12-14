Roberto Carlos’un 1998 yılında Real Madrid formasıyla Tenerife’ye attığı “imkansız gol” yeniden atıldı

Dün oynanan maçlarla son 16’ya kalan takımların belirlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda Roberto Carlos’un “imkansız gol” olarak hatırlanan golü yeniden canlandı. Süper Lig temsilcisi Sivasspor’u 1-0’lık skorla geçerek Ziraat Türkiye Kupası son 16’sına kalan takımlardan biri olan Bucaspor galibiyetle değil, golle konuşuldu.

Avrupa basınında da geniş yer bulan gol, spor yorumcuları tarafından 2018 Puşkaş Ödülleri’ne aday gösteriliyor. 23 yaşındaki futbolcu ise artık hiç olmadığı kadar popüler.

1994 Kütahya doğumlu Abdullah Balikuv, Bucaspor altyapısından yetişti. Orta sahanın solunda ve sol kanatta görev alan futbolcu, 2. Lig Kırmızı Grup’ta bulunan takımında bu sezon 13 maçta forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası için de 3 maçta oynayan futbolcunun attığı tek gol de “imkansız gol” oldu. Golü imkansız yapan topa çok dar bir açıdan vurulmuş olmasına rağmen topun kalenin köşesinde aldığı açıyla 90’a girmiş olması.

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