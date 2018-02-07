Devre arası transfer döneminde Barcelona’ya katılan Philippe Coutinho, yeni takımını ve takım arkadaşlarını anlattı

Barcelona’nın 6 Ocak tarihinde resmi olarak transferini duyurduğu Philippe Coutinho için kulüp, Liverpool’a 120 milyonu garanti, bonuslarla birlikte 160 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı. Katalan kulübünün tarihinde en çok para harcadığı futbolcu, takımının La Liga’da oynadığı 5 maçın ve Kral Kupası’nda oynanan 4 maçın yalnızca 4’ünde yer aldı. Kendisine ödenen meblağdan dolayı beklentileri karşılamakta zorlanan Coutinho, yerel bir kanala verdiği röportajla ilk kez Barcelona günlerini anlattı.

“Andres Iniesta, takım arkadaşlarını daha iyi yapan bir dahi. 33 yaşında ancak yaptığı çalışmalar ve zihinsel kapasitesi sayesinde sorunsuz bir şekilde görevine devam edebiliyor. Onun yanında kendimi çok iyi hissediyorum ve ondan öğrendiklerimi içselleştirmeye çalışıyorum. Messi’nin durumu da Iniesta’nınkinden farklı sayılmaz. En iyi olduğunu düşünürken her geçen gün daha da iyileşmeye devam ediyor. 30 yaşında olmasına rağmen gelişimini sürdürüyor olması onun ne mükemmel bir profesyonel olmasının en önemli kanıtı.”

“Barcelona’da pozisyonumla ilgili değişiklikler oluyor, daha çok sol tarafta oynuyorum ancak bununla ilgili bir sorunum yok. Bu, kapasitemi artırmak için önemli bir fırsat. Barcelona’da oynamaya başlamamın üzerinden çok uzun bir zaman geçmemiş olabilir ancak takım arkadaşlarımın tamamından öğrendiğim şeyler beni şimdiden mutlu ediyor.”

Brezilya Milli Takımı‘nda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. teknik direktörümüz Ernesto Valverde’nin beni hangi pozisyonda kullanacağının hiç önemi yok; futbolcular gelip geçici, Brezilya’nın elde edeceği başarılar bakidir. Velverde’nin hedefi sadece kağıt üzerinde başarılar sağlamak değil, futbolcularının yaptığı hataları düzelterek mükemmele ulaşmak. Bu da benim için çok büyük bir şans.”

Yorumlar

yorumlar