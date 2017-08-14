İspanya Süper Kupası maçında her şeyden çok kart vardı!

Barcelona ve Real Madrid İspanya Süper Kupası için karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler Süper Kupa 1’inci maçında Camp Nou’da kozlarını paylaştı

Camp Nou‘da İspanya Süper Kupası için oynanan mücadelenin ilk yarısı pozisyon zenginliği açısından kısır geçti. İlk yarıya sarı kartlar damga vurdu. El-Clasico’nun mücadeleci ruhunun hissedildiği yarıda Barcelona adına Messi ve Pique, Real Madrid adına Casemiro , Bale ve Carvajal sarı kart gören isimler oldu.

Pique’den ters dokunuş

İkinci yarıda iki tarafın da istekli oyunu göze çarptı. Sol tarafı Marcelo önderliğinde iyi kullanan Real Madrid, 50’inci dakikada Marcelo’nun içeri kestiği topu kendi ağlarına yollayan Pique’nin golü ile 1-0 öne geçti.

Yedek kulübesinden oyuna

UEFA Süper Kupa finalinde Manchester karşısında Ronaldo’yu 83 dakika kulübede bekleten Zidane, öğrencisini bu kez 58’inci dakikada oyuna sürdü.

Hakem penaltı noktasını gösterdi

Messi’nin sürüklediği atakta Suarez sol çaprazdan içeri girdi. Kaleci Navas’tan sıyrılmaya çalışırken kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını işaret etti ve topun başına geçen Lionel Messi 77’inci dakikada topu ağlara gönderdi.

Sahne Ronaldo’nun

Isco’nun pasıyla topla buluşan C. Ronaldo, Pique’den sıyrılarak uzak köşeye sert ve düzgün vurdu. 80’inci dakikada 2-1 öne geçen Real Madrid’de Ronaldo gol sonrası formasını çıkardığı için sarı kart gördü. Golden iki dakika sonra hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı ikinci sarısını gören Portekizli yıldız, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo, UEFA turnuvalarında 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Perdeyi Asensio kapattı

Maçın son dakikalarında kontra atakla topu önünde bulan Asensio, Pique’den önce topla buluşarak yaptığı sert vuruşla muhteşem bir gole imza attı. Real Madrid bu golle sahadan 3-1 ayrılarak büyük bir avantaj yakaladı.

Rövanş 17 Ağustos’ta

Barcelona ve Real Madrid rövanş maçında 17 Ağustos Pazar günü Santiago Barnabeu’da karşılaşacak. Real Madrid’e her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgi yetiyor. 3-1’lik skorda ise kazananı uzatmalar, uzatmalardan da sonuç çıkmazsa penaltılar şampiyonu belirleyecek.

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