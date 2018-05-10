İtalya Kupası yine Juventus’un!

İtalya Kupası finalinde Gattuso’nun öğrencilerini yenen zebralar mutlu sona ulaştı!

Allianz Stadı’nda Juventus ile Milan, İtalya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi iki takımın da formasını giyen Andrea Pirlo kupayı sahaya getiren isim oldu.

İlk yarıda Suso ve Ctrone’nin şutlarıyla etki yaratmaya çalışan Milan, kaleci Buffon’a takıldı. İlk devre başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıdaysa Juventus fırtınası esti.

55’inci dakikada Pjanic’in köşe atışında topa iyi yükselen Benatia topu kafayla köşeye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 5 dakika sonra sağ kanattan ceza yayına topu çeviren Cuadrado, Douglas Costa’yı iyi gördü. Costa’nın vuruşunda top Donnaruma’nın üstüne gelse de genç kaleci hatalı bir yiyerek takımının 2-0 geri düşmesine sebebiyet verdi.

Akın akın gelen Juventus, 64’üncü dakikada tekrar Benatia ile bir gol daha buldu. Kullanılan köşe vuruşunda topu yakalayan Donnaruma bir anda elinden kaçırdı ve Faslı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ve Juventus 3-0 öne geçti. 76’ıncı dakikada bir köşe vuruşu daha kazanan zebralar, Kalinic’in kendi kalesine attığı golle maçı 4-0 kazanarak İtalya Kupası’nın sahibi oldu. Juventus bu kupayla beraber üst üste 4’üncü İtalya Kupası zaferini yaşamış oldu.

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