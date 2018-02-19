“James Rodriguez en doğru kararı verdi”

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih’in yıldızı James Rodriguez, hiç bu kadar iyi olmamıştı

22 Şubat Salı günü saat 22:45’te kendi sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak Bayern Münih’te hazırlıklar sürerken takımın en popüler isimlerinden James Rodriguez adına babası konuştu: “James’in Real Madrid’den ayrılması yapabileceği en doğru şeydi.” Wilson Rodriguez sözlerine şu şekilde devam etti: “Oğlum Real Madrid’de oynadığı dönemde sürekli stres altındayken, oynayıp oynamayacağından emin olamazken Almanya’ya geldiğinden beri çok mutlu. Onun sakin ve neşeli bir hayat sürüyor olması daha çok sahada kendini gösterme imkanı buluyor olmasıyla ilgili. Diğer taraftan Zinedine Zidane onun idollerinden biriydi ancak bu onun kuracağı ekipte yer bulacağı anlamına gelmiyor. Real Madrid sevgisinden kimse şüphe edemez ve onun ağzından eski antrenörleri hakkında kimse kötü bir şey duyamaz.”

Diğer yandan UEFA’nın resmi web sitesine röportaj veren Beşiktaşlı futbolcu Pepe, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerini değerlendirirken Kolombiyalı futbolcunun performansına değindi. “James iyi bir arkadaşım ve sık sık görüşüyoruz. Onun dostluğu benim için çok kıymetli. Bayern Münih’ten bir oyuncuyu Beşiktaş’a getirme şansım olsa bu kesinlikle James Rodriguez olurdu.”

Roriguez, Real Madrid formasıyla çıktığı 111 maçta 36 gol atıp, 41 de asist yapmıştı. Bayern Münih ile henüz 24 maça çıkan futbolcu 4 gol atıp 8 asist yaptı.

Bayern Münih – Beşiktaş maçı 20 Mart Salı günü 22:45’te TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.

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