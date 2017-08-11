Almanya’da düzenlenen 2011 Kadınlar Dünya Kupası’nı takip eden eski futbolcu Jay Jay Okocha FIFA’nın resmi internet sitesine röportaj verdi

1996 ve ’98 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sadece Fenerbahçeliler tarafından değil, futbolculuğunu izleyen kuşağın tamamı tarafından özlenen Jay Jay Okocha sorulara cevap verdi. Nijeryalı eski futbolcu kendisine yöneltilen “Ronaldo mu, Messi mi?” sorusuna Ronaldo’nun talihsiz bir dönemde zirveyi zorladığını düşündüğünü söyleyerek cevap verdi.

Afrikalı gençlerin idolü olmaya devam eden Okocha, çok fazla Portekizli arkadaşı olmasına rağmen Messi’nin kendisi için ağır bastığını söyledi. “Ronaldo şimdiye kadar gördüğüm en fantastik oyunculardan biri ama Messi ile kıyaslandığında bu yeterli olmuyor.”

43 yaşındaki eski futbolcu, bu kıyasın sonunda Neymar’ı ayrı bir yere koyuyor: “Messi ve Ronaldo’nun dünya futbolunu etraflarında döndürdüğünün farkındayım. Bu, çok uzun zamandan beri böyle devam ediyor ancak önlerinde bir 10 yılları daha yok. Burada devreye benim stilime en çok benzeyen oyuncu, Neymar girecek. Büyük bir coşkuyla oynuyor ve enerjisini tüm sahaya eşit olarak yayıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm dengelerin onun adına evrileceğine inancım tam.”

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