Jesus Navas nasıl kaçırıldı?

Sevilla, eski kanat oyuncusunu geri getirmek için bir BMW’nin bagajına tıkmak zorunda değildi!

Kariyerinin başladığı Sevilla’ya geri dönmek ne kadar güzel?

Jesus Navas: Evim olarak gördüğüm bu yere döndüğüm için çok mutluyum. Burada büyüdüm, burada bir birey ve futbolcu oldum. Önceden yaşadığım eve geri döndüm. Her şey eskisi gibi.

Mayıs ayında Manchester City’den ayrıldığında başka kulüplerden de teklif aldın mı?

Beni transfer etmek isteyen birkaç kulüp vardı ancak tercihim belliydi. Taraftarlar Sevilla’ya dönmemi bu denli isterken geri dönmeyi reddedemezdim. Sevilla kalbimdeki takım. Burada harika zaman geçirdim ve bunu tekrarlamak istiyorum.

Kulüp geri dönüşünü bir video ile duyurdu. Seni arabanın bagajına atıp, kaçırılmışsın gibi yapmışlardı. Bununla ilgili ne düşündün?

Dürüst olmak gerekirse, en iyi kısmı poşeti kafamdan çıkarıp, stadyuma ilk kez geri dönmekti (gülüyor). “Kaçırılan adam” aslında bir aktördü ancak oldukça eğlenceli bir fikirdi. Umarım yakın zamanda gerçekten kaçırılmam!

Kariyerini Sevilla’da bitireceğini düşünüyor musun?

Yalnızca bu yılı, iyi oynamayı ve takıma katkıda bulunmayı düşünüyorum. Kariyerimi Sevilla’da bitirmek rüya gibi bir şey olur. Daha 32 yaşımdayım, yani birkaç yılım var ancak bunu yapmak isterim.

3 yılın ardından ilk lig golünü eylül ayında Las Palmas’a attın. Yeniden ağları bulmak seni rahatlattı mı?

Bu konuda benden daha iyi oyuncular olduğundan, asla gol atmak gibi bir takıntım olmadı. Burada asist yapmak ve üçüncü bölgede tehlike yaratmak için varım. Eğer gol atabilirsem bu harika olur ancak daha çok fırsat yaratmayı seviyorum.

Vefatından önce 16 numarayı giyen Antonio Puerta’nın forma numarasını sen mi seçtin?

Bu taraftarların seçimiydi. Bu kulüpte yetiştim ve Antonio ile birlikte oynadım. Onunla harika zaman geçirdik. Antonio sahada daima elinden gelenin en iyisini yapardı. Taraftarımız benim de Antonio, bu numara ve Sevilla için elimden geleni yapacağımı biliyor. Benim için böyle düşünüyor olmaları gurur verici. Antonio’nun numarasının hakkını vermek için daha çok çalışacağım.

Sezon sonunda ne olursa senden mutlusu olmaz?

Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı garantilemeliyiz. Sevilla gibi bir kulüp daima orada olmalı.

Manchester City’deki favori anın nedir?

Bir tane seçmek zor çünkü City’deki dönemimden çok keyif aldım. İlk sezonumda Premier Lig şampiyonluğu ve finalde gol attığım Carling Cup’ı kazandık. Yabancı bir ülkede yaşamak ve oynamak benim için oldukça olumlu bir tecrübeydi.

Pep Guardiola döneminde sık sık sağ bek oynadın. Pep bunun için fikrini sormuş muydu?

Aslında keyif aldım (gülüyor). Geçmişte o bölgede fazla oynamadım ancak Sevilla’daki ilk dönemimde Dani Alves’in önünde oynuyordum. Bu yüzden onun yerini doldurmaya alışmam gerekti. Premier Lig’de hakiki bir sağ bek olmama bu tecrübenin yardımı dokundu. Artık daha ileride oynamaktan memnunum. Tabii gerekirse stoperde bile oynarım.

İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna girebileceğini düşünüyor musun?

La Liga’da her hafta elimden geleni yapıyorum. Umarım bunu fark ederler. Bir Dünya Kupası’nda daha yer almak harika olurdu.

3 PARLAK KARİYER ANI

UEFA Kupası Kralı

2006’daki UEFA Kupası finalinde Middlesbrough’a karşı ilk 11’de başladı ve kulüpteki ilk Avrupa kupasını kazandı. Bir yıl sonra Espanyol’u yendiklerinde bu başarıyı tekrarladı.

Dünyanın zirvesinde

2010’daki Dünya Kupası finalinde Hollanda’ya karşı sonradan oyuna girdi. Andres Iniesta’nın uzatmalarda kupayı getiren golünü başlatan oyuncuydu.

Wembley’de gol

2014’teki Lig Kupası finalinde City’nin Sunderland’i 3-1 yendiği maçın son golünü attı. İki ay sonra Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

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