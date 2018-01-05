Johan Elmander futbolu bıraktığını açıkladı

Ülkesi İsveç’te kariyerine devam eden Galatasaraylı eski futbolcu Johan Elmander kramponlarını astığını açıkladı

İnstagram hesabından yaptığı açıklamada Johan Elmander şu ifadeleri kullandı “Bugün benim için kenara çekilip, alanı genç jenerasyona bırakma zamanı. Bütün kariyerim boyunca bana destek olan bütün kulüplerime ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bu büyük macerayı yaşadığım için çok gururlu ve şükran doluyum.”

Tam adı Johan Erik Calvin Elmander olan İsveçli yıldız, gerek ülkesinde gerekse oynadığı takımlarda her zaman adından bahsettirmeyi başardı. Homalund takımında futbol hayatına başlayan Johan Elmander burada forvet olarak oynadıktan sonra, orta saha oyuncusu kimliğine büründü. Örgryte takımına transfer olan Elmander burada gösterdiği orta saha performansıyla 18 yaşında Feyenoord’un yolunu tuttu.

Feyenoord ile pek fazla forma şansı bulamasa da, UEFA Kupası finalinde sonradan oyuna girmeyi başarmıştı. 2000-04 sezonları arasında Feyenoord’un oyuncusu olarak kariyerine devam eden Elmander, bu süreçte Djurgarden ve NAC Breda’ya kiralanarak tecrübe kazandı.

Danimarka ekiplerinden Brondby’in dikkatini çeken İsveçli genç, bu kulüpte efsane isim Michael Laudrup yönetiminde formunun zirvesine çıktı. Sezonu şampiyon tamamlayan ekipte yılın futbolcusu seçildi. 2 sezon Danimarka ekibinin formasını giydikten sonra Toulouse’a transfer oldu. Toulouse formasıyla 72 resmi maçta 23 gol 11 asist kaydederek çıkışını devam ettirdi ve Premier Lig ekiplerinden Bolton Wanderers’a 11 milyon poundluk ücretle transfer oldu.

Bolton kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Elmander ilk 2 sezon beklentileri karşılayamasa da son sezonunda 10 gol 5 asist üretti. Ayrıca o sezon Wolverhampton’a attığı gol, Premier Lig tarihinin en iyi golleri arasında yer aldı. 2011 yaz transfer döneminde yolu bu kez Galatasaray’a düştü.

Galatasaray’a doğum günü olan 27 Mayıs’ta geldi ve belki de hayatı boyunca unutamayacağı atmosferlere tanık olup şampiyonluklar yaşadı. Galatasaray kariyerinde taraftar ile arasında büyük bir bağ oluşan Johan Elmander, sarı-kırmızılı formayla 61 maçta 17 gol 10 asist üretti. Golleri ya da asistlerinden çok, sahada her şeyini takımı için vermesi ve kazanma azmi onu taraftarın sevgilisi yaptı. Galatasaray kariyerinden sonra Norwich City, Brondby ve Örgryte formaları giydikten sonra 5 Ocak 2018’de futbolu bıraktığını açıkladı.

Johan Elmander başarıları

1 UEFA Kupası şampiyonluğu

2 Süper Lig şampiyonluğu

2 Türkiye Süper Kupası

1 Danimarka Ligi şampiyonluğu

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