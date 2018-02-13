John Terry 1 yıl daha devam edecek

İngiliz efsane John Terry futbolu bırakamıyor!

John Terry geleceğini mayıs ayında değerlendirecek ve kariyerini bir yıl daha uzatacak. Aston Villa kaptanı John Terry, sezonun sonuna kadar bir sonraki hamlesini ertelemeye karar verdi ve Steve Bruce’un ekibinin Premier Lig’e geri dönmesine yardım etmeye odaklandı. İngiltere Championship’de ikinci sırada yer alan Aston Villa, Premier Lig’e çıkma olasılığı en yüksek takımlardan biri konumunda.

Telegraph Sport’un haberine göre Terry, Aston Villa’nın haftada 60 bin sterlinlik bir sözleşmesini bir 1 yıl daha kabul edebileceğini, okuyucularına duyurdu. Terry, Aralık ayında 37 yaşına girmiş ve geçen yaz Chelsea’den 20 yıl sonra ayrılarak duygusal bir ayrılık yaşamıştı. Aston Villa, pazar günü rakipleri Birmingham karşısında 2-0 kazanarak ikinci sıraya yükselmiş ve bu Terry’nin İngiliz futbolundaki 227’nci gol yedirmeden tamamladığı maç oldu.

John Terry’nin kariyer özeti

Kariyeri boyunca 716 maça çıkan Terry, defansif kimliğinin yanında hava toplarından bulduğu gollerle de dikkat çeken bir isim olmuştu. 716 maçta 66 gol atan Terry, 29 da asist üretti. Chelsea formasıyla 692 maça çıkan tecrübeli stoper, en çok forma giyen üçüncü oyuncu konumunda.

Kupalar; 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Carling Cup, 1 FA Cup, 1 Avrupa Süper Kupası, 4 İngiltere Süper Kupası

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