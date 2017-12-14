Bayern Münih, Bundesliga’da topladığı puanlarla en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 9’a çıkarsa da Jupp Heynckes Bayern Münih’ten şikayetçi oldu: “Cesaretimiz yoktu!”

16’ncı haftası geride kalan Bundesliga’da 38 puanla ilk sıraya yerleşen Bayern Münih‘in teknik patronu, 29 puanla ikinci sırada bulunan Shalke’yle arasındaki puan farkını yeterli bulmuyor. Jupp Heynckes, Köln ile oynanan ve Lewandowski‘nin attığı golle 1-0 kazanılan maç sonrası verdiği röportajda takımından daha cesur olmasını beklediğini söyledi.

Skordan çok takımının oynadığı oyunun niteliğiyle ilgilenen teknik adam takımının içine girdiği rahatlama durumundan tedirgin. Ortaya koyulan oyundan oyundan memnun olmayan Heynckes fikrini takımına saklamak yerine basın mensuplarıyla paylaştı. Bu sezon Allianz Arena’da çıktığı 8’inci lig maçında da gol atmayı başaran Robert Lewandowski’nin golü deneyimli teknik direktörü memnun etmeye yetmedi.

“Buradan 3 puanla ayrılıyor olabiliriz ancak bu yeterli değil. Köln’e karşı çok daha iyi bir oyun ortaya koymalıydık. Sezon başladığından beri takımda gözle görülür bir düzelme olduğunu kimse inkar edemez. Ancak en iyisini yapmak için zamana yayılma lüksümüz yok. Her maçta yüzde 100’ümüzü ortaya koymak zorundayız. Bu yüzden Köln karşısında 1-0’lık skoru zafer olarak nitelendiremiyorum. Oyuncularımdan rakibe karşı daha saldırgan olmalarını ve daha dikey oynamalarını istiyorum.”

Bayern Münih, Bundesliga’da bir sonraki maçını Stuttgart deplasmanında oynayacak. 16 Aralık’taki maç, Türkiye saati ile 17:30’da başlayacak. Stuttgard an itibarıyla topladığı 17 puanla ligin 14’üncü sırasında bulunuyor.

Yorumlar

yorumlar