Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, son hareketiyle bir kez daha futbolseverlerin gönlünde taht kurdu

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, her zaman sempatik tavırlarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. Tavırlarındaki sahicilikle futbol kamuoyunun büyük beğenisini kazanan 50 yaşındaki isim, bir kez daha gönülleri fethetti. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, benzin istasyonundayken Everton taraftarı hasta bir çocuk için video çekti. Bu küçük çocuğun adı Noah. Kendisi, nadir görülen bir kas hastalığının pençesinde savaşıyor ve durumu iyiye gitmiyor.

Noah’ın teyzesi benzin istasyonunda rastladığı Klopp’tan yeğeni için küçük bir video çekmesini istiyor ve Liverpool’un hocası bu teklifi hemen kabul ediyor. Klopp, videoda şunları söylüyor: “Merhaba Noah! Şu anda Formby’de bir benzin istasyonundayız ve teyzen bana çok iyi durumda olmadığını söylüyor ama bunun değişeceğine eminim. Umarım bir ara seninle görüşebiliriz.” 10 yaşındaki Noah’ın ailesi, yeni bir tekerlekli sandalye için bağış topluyor.

Liverpool lige iyi başladı

Jürgen Klopp ve Liverpool’un lige çok iyi başladığı söylemek mümkün. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Kırmızılar, en son Arsenal’i 4-0’la geçmişti. Haftaya Etihad Stadyumu’nda Manchester City ile karşılaşacak olan Liverpool, transfer dönemini Alex-Oxlade Chamberlain’i Arsenal’den 40 milyon sterline kadrosuna katarak kapatmıştı. Anfield ahalisi transfer dönemini takımın yıldızı Philippe Coutinho’nun ayrılacağından endişe ederek geçirse de, bu gerçekleşmedi ve Brezilyalı oyuncu takımda kaldı. Coutinho’nun katılımıyla Liverpool’un şampiyonlukta söz sahibi olacağı düşünülüyor.

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