Jürgen Klopp’un futbolculuk günleri

Jürgen Klopp’u bu kadar fazla kişinin sevmesini sağlayan şey ağırlıklı olarak mütevazı mizahı. 2008’de Borussia Dortmund’un başına geçtiğinde bir muhabir, oyuncuyken neden Bundesliga’da oynayamadığını sormuştu. Klopp da “4. Lig yeteneğine ve 1. Lig kafasına sahiptim. Bu yüzden de 2. Lig’de oynadım” diye cevap vermişti…

Dört sene sonra Borussia Dortmund ile şampiyonluğu kazandıktan sonra aynı sözü biraz farklı bir şekilde söyledi. Bir Berlin gazetesine “4. Lig ayağına ve 1. Lig kafasına sahiptim.” Aynı sene Mainz yöneticisi Christian Heidel, kulüpte geçirdiği 20 yıldan ötürü ödüllendirilirken Klopp’un aklına 2. Lig’deki Mainz-Homburg maçı gelmişti. Dediğine göre, bir Homburg oyuncusu topu çok kötü bir şekilde kontrol ettikten sonra Heidel şakayla karışık: “Bakın, onlarda da bir Kloppo var!” demiş.

Klopp övgünün peşinde değildi, sadece dürüst davranıyordu. Raphael Honigstein’ın Liverpool teknik direktörü hakkındaki yeni biyografisine göre, Bring the Noise, Klopp BVB’deki oyuncularına kendisinden çok daha iyi olduklarını söylermiş: “Hiç sizin seviyenizde oynamadım bu yüzden asla her şeyi biliyormuş gibi davranmayacağım ama size yardım etmeyi denemekten asla vazgeçmeyeceğim.”

Alt liglerde Mainz formasını 325 kez giyen Klopp, bu alanda kulüp rekoruna sahip, ki eğer belli özelliklere sahip değilseniz bu başaramayacağınız bir şey. Klopp’un da dediği gibi zekası ve düşünceleri bunlardan birisi. Ayrıca hem hızlıydı hem de hava hakimiyetine sahipti. Bu yüzden de kariyerinin son yıllarında sağ beke evrilmeden önce 20’li yaşlarının sonlarına dek santrafor mevkinde oynadı.

Klopp, Frankfurt’ta 1 maça dahi çıkmadı!

Efsaneye göre 19 yaşındaki Klopp, 1986 yazında il takımının Eintracht Frankfurt ile yaptığı maçta Dünya Kupası kazananı Thomas Berthold’u bir hayli zorlamış. Bu performansıyla Bundesliga ekibi olan Frankfurt’a transfer olsa da as takımla hiç maça çıkmadı.

Yine de sahadaki tecrübelerine bakarsak, hızı sayesinde sorunların üstesinden gelebilir ve sınırlarınızı saklayabilirsiniz. Hızlı oyuncuları tercih ettiği oldukça bariz. BVB’deki son yılında bir muhabir taktiklerinin “çözüldüğü” ile ilgili bir soru sorduğunda Klopp “Hızı çözebilir misiniz?” diyerek alaycı bir şekilde cevap verdi.

Klopp’un oyunculuk kariyerinin en iyi günü 13 Ağustos 1991’deydi. Mainz, Erfurt’u deplasmanda 5-0 yenerken Klopp 4 gol attı ve bu 20 yıldır egale edilemeyen bir rekor. Maçtan sonra teknik direktör Robert Jung “Gelecek sene Klopp burada olmayacak” demiş. Klopp da aynı düşüncedeymiş, Kicker dergisine verdiği röportajda Bundesliga’ya transfer olmayı umduğunu söylemesi de bundan. Ancak bu hiç gerçekleşmedi. Klopp kariyerinin geri kalanında Mainz’da kaldı ve genellikle kümede kalma mücadelesi verdi.

Klopp önce orta sahaya ardından da savunmaya devşirildi. Aslında Klopp tam bir dönüş yapmıştı. Santrafor olsa da, en sevdiği oyuncudan ötürü (Stuttgart stoperi Karlheinz Forster) 4 numaralı formayı giyiyordu. Zira o da düşüncelere yetenekten daha fazla önem veriyordu.

Wolfgang Frank Klopp’a sağ bekte görev verdi

Klopp’un oyuncuyken öğrendiği ve teknik direktörlükte harika bir şekilde kullandığı şey doğru düşünceyi organizasyon ve taktikle birleştirmek oldu. Ona bunu öğreten kişi, 1995’te Mainz’ın başına geçen Wolfgang Frank idi. Arrigo Sacchi hayranı olan Frank, oyuncuların özelliklerini inceledi ve en çok ihtiyaç duyduğu şeyin Klopp’un “kafası” olduğuna karar verdi. Almanya’da alan savunması, pres ve geri dörtlünün ilk işlediği sistemlerden birisinde Klopp’a sağ bekte görev verdi. Liberoların olduğu dönemin Almanya’sında, Frank’in 4-4-2’si adeta bir devrimdi!

Frank’in bu yenilikçi yaklaşımı ile Mainz yükselişe geçti. 2001’de takımın yeni bir teknik direktöre ihtiyacı vardı. Heidel, Frank’in geleneğini ilerletebilecek ve sistemi tamamen bilen birisini arıyordu ve o kişiyi takımın sağ beki olarak buldu. Heidel, Klopp’tan oyuncu-teknik direktör olmasını istedi. Dedikleri gibi, gerisi malum…

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