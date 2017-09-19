Kamyoncu olmak isteyen maestro: Alessandro Del Piero

Juventus taraftarının en sevdiği isimlerden biri olan Alessandro Del Piero, 24 sene önce bugün Juventus formasıyla ilk gol sevincini yaşamıştı

Del Piero, elektrikçi bir baba ve hizmetçi bir annenin oğlu olarak nispeten zor bir hayata açtı gözlerini. Evlerinin bahçesinde birlikte futbol oynadığı iki arkadaşı ve ağabeyinden sadece Del Piero futbolcu oldu. Oysa ki ağabeyi Stefano futbolcu olmayı daha çok istiyordu. O kadar taşınıyorlardı ki top oynadıkları anda, birden toparlanıyor ve başka bir yere taşınıyorlardı. Bu yüzden Del Piero’nun çocukluk hayali dünyayı gezen bir kamyon şoförü olmaktı.

Annesi, oynadığı kulüplerde sadece kaleci olarak oynamasına izin veriyordu. Böylece oğlu fazla terleyip üstünü başını kirletmiyordu…

BAGGIO’NUN VELİAHTI

Fakat 13 yaşında Padova takımının altyapısına girmesiyle her şey değişti. İki sene Serie B (İtalya ikinci kümesi) tecrübesinden sonra Juventus’taki 19 yıllık serüveni başladı…

Ağabeyinin değil, onun ‘ünlü’ bir futbolcu olması kaderin bir cilvesi olsa gerek… Buna karşın ağabeyi Stefano, uzun süredir Alessandro Del Piero’nun menajerliğini yapıyor.

Juventus formasıyla çıktığı ilk maçta Foggia’ya karşı oynadı; yedek başladığı ertesi maçta Reggina’ya ilk golünü attı. İlk 11’de başladığı ilk maçta, Parma ağlarına üç gol gönderdi. İtalya Ümit Milli Takımı oyuncusu oldu.

İkinci sezonunda takımının as oyuncularından biri olup 8 yıl sonra Juventus’un şampiyon olmasında pay sahibi oldu. Ertesi sezon, o dönemin en büyük yıldızlarından Roberto Baggio’nun yerine ilk 11’e girmesi başta çok tepki çektiyse de Del Piero yeteneklerini göstermeye yeni başlamıştı. Sezon sonunda yedekliği kabullenemeyen Baggio, ezeli rakip Milan’ın yolunu tutarken, Del Piero’yu Şampiyonlar Ligi beklemekteydi.

1995-96 sezonu… Juventus finalde Ajax’ın karşısına çıktı. Vialli ve Ravanelli ile birlikte ‘Neptün’ün Çatalı’ adı verilen hücum üçlüsü takımı kupaya götürdü. Juve, Ajax’ı penaltılar sonucu eleyip şampiyonluğa ulaşırken, Del Piero hem golleri hem de asistleriyle takıma katkıda bulunuyor, kullandığı frikikler ve attığı çalımlarla da taraftarı ayağa kaldırıyordu.

GEMİSİNİ TERK ETMEDİ

İlerleyen yıllarda Juventus taraftarı ile 10 numaralı formayı giren Del Piero’nun ilişkisi o kadar içselleşti ki ayrılmaz bir bütün oldu. Juventus kariyerinde 8 kez İtalya Şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi ve bir Kıtalararası Kupa kazandı. Üç kez Şampiyonlar Ligi finalinden boynu bükük ayrıldı. Frikik kullanırken sol çaprazdan vurduğu arka direk plaseleri rakiplerin korkulu rüyasına dönüştü. Gollerini attığı bu bölge ‘Del Piero Bölgesi’ olarak anılır oldu. Kaybedilen üç finale rağmen o dönemlerin en dominant takımlarından biri olan Juventus’un en büyük yıldızı sayılıyordu.

Her zaman mutlu günleri olmadı Del Piero’nun. Taraftarlar ona, Interli Ronaldo’ya nazire yaparcasına ‘Esas Fenomen’ ismini koymuş olsa da teknik direktörler Lippi ve Capello yönetiminde sıkça yedek kaldı ama oyuna girdiğinde mutlaka katkıda bulundu. 2005-2006 sezonunda tekrar yükselişe geçti ve sezonu 20 golle tamamladı. İtalya Milli Takımı ile 2006 Dünya Kupası’na ulaştı.

Fakat bir sonraki sezon boyunca Capello onu yine ‘altın yedek’ olarak kullanmayı planlamıştı. Sezon sonunda Capello gitti. Del Piero o günler için ‘Capello gitmeseydi, ben gidecektim’ diyordu. Olumsuzluklar bununla da kalmadı. İtalyan futbolunu sarsan şike davası Calciopolli’yle Juventus küme düşürüldü. Birçok yıldız takımı terk ederken Del Piero ayrılmayacağını ve kaptanlığa devam edeceğini ifade etti. Vefakar Del Piero’nun efsaneliğe attığı başka bir adımdı bu…

JUVE FORMASINI EN ÇOK GİYEN ADAM O

Juventus Serie B’de (2. lig) geçirdiği bir sezonun ardından tekrar Serie A’nın (1. lig) yolunu tuttu. 2008-2009 sezonundan yumuşak bilekleri sakatlık belasıyla tanıştı. Artık oyunda eskisi kadar uzun süre yer alamaz oldu… 2011’de bir sezon uzattı sözleşmesini her şeye rağmen. Bu sezonla beraber efsane Boniperti’yi de geçerek Juve formasını en fazla giyen adam oldu. Sezonun son anlarında ön plana çıktı ve kritik goller kaydetti. Böylece Juventus, 2011-12 sezonunda Serie A’ya çıktığından beri ilk şampiyonluğunu elde etmiş oldu…

İtalya’da sorgulanan konu yine Del Piero’nun kontratıydı. Yönetim bu sefer bir yenilemeye yanaşmadı. Şimdi gitti, herkes üzgün. Ama o, 37’sinde olmasına rağmen oynamaya hevesli. Avustralya, Fransa, Katar ve ABD’den gelen teklifler var. Juve ise, sözleşme yenilemeye yanaşmasa da 19 yıllık oyuncusuna hürmeten 10 numaralı formayı ’emekli’ etmeyi ciddiyetle düşünüyor…

NEPTÜN’ÜN ÇATALI

1995-96 sezonunda Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Juventus’ta forvet üçlüsü Vialli, Ravanelli ve Del Piero sadece oynadıkları futbolla değil, ilginç görünümleriyle de dikkat çekiyorlardı. Ravanelli’nin bembeyaz saçları, Vialli’nin o zamanlar pek yaygın olmayan tamamen kel kafası, Del Piero’nun üçgen şeklinde incelen favorileri ilginç bir görüntü oluşturuyordu. Kim daha önce üçgen favori bıraktı derseniz? Önce bırakan Del Piero’ydu, Mirkelam değil…

KISA KISA

Del Piero kazandığı paraların hatırı sayılır bir kısmını kanser araştırmaları için harcıyor.

Basketbolu seviyor ve izliyor.

NBA yıldızı Steve Nash, Del Piero’nun büyük hayranı.

Eski Oasis elemanı müzisyen Noel Gallacher ile yakın arkadaş.

The Rolling Stones hayranı.

FIFA 2004 oyununun kapağında resmi yer alıyordu.

Yazı Kaan Kavuşan

FourFourTwo Arşiv

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