Katar, 2022 için iklimi değiştiriyor!

2010 yılında yapılan oylamayla Dünya Kupası organizasyonunu alan Katar, 2022 için yaptığı ağaçlandırma çalışmalarıyla futbolseverlere daha iyi hava şartları yaratmaya hazırlanıyor

Katar, 2022 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası’na ev sahipliği yaparak Orta Doğu’da bir ilki gerçekleştirirken dünya genelinde de ilkler arasına girmeyi hedefliyor. Resmi kaynaklardan açıklanan bilgiye göre haftada 500 milyon dolar harcanarak yapılan stat ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Katar Maliye Bakanı Ali el-Emadi’nin yaptığı açıklamaya göre statların yanında otoyollar, demiryolu bağlantıları, oteller, hastaneler için de büyük yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımların toplam maliyetinin 200 milyar doları bulması bekleniyor (Rusya’nın 2018 için açıkladığı rakam 10.7 milyar dolar).

Hazırlıklar için yüzbinlerce göçmen işçinin çalıştığı ülkede 2014’te Brezilya’da olduğu gibi bir karmaşa yaşanmıyor. Zira maddi kaynak konusunda sıkıntısı olmayan ülke, topyekün heyecan içinde. İhalelerin tamamına yakını tamamlanmış durumda ve organizasyondan uzunca bir süre önce teslim alınacak. Katar, 2022 için eleştirildiği en önemli konu için de çözüm üretme telaşında. Statlardaki hava şartlarının futbol oynamaya elverişli olmasını sağlamak amacıyla gelişmiş soğutma sistemleri kurulacak ve ısı 26 dereceye sabitlenmeye çalışılacak.

Stat içindeki düzenlemelerin yanında stat dışında da yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla hava şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Stat çevrelerine dikilecek 16 bin ağaç bu görevi görecek.

Katar’ın kalıcı bir imaj yaratmak istediği kupada organizasyon görevlilerinin üzerinde durduğu konulardan bir diğeri de kısa sürede ulaşım. Statlar arasındaki bağlantıların kurulması ile birlikte futbolseverler gün içinde birden fazla maçı canlı olarak izleme imkanı bulacak. Bunun çok da zor olması beklenmiyor çünkü çalışmalara başlandığı ilk anda koyulan bu hedef sayesinde statlar arasındaki en uzak mesafe 56 kilometre.

FIFA, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar vermişti. Yapılan yazılı açıklamada, 2022 Dünya Kupası’nın 28 gün sürmesinin planlandığı ve final maçının Katar’ın Ulusal Günü 18 Aralık’ta oynanacağı bildirilmişti.

Yorumlar

yorumlar