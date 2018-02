Real Madrid’in 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Toni Kroos, Zidane hakkında yapılan eleştirilere karşılık verdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle rahat bir nefes alan Real Madrid’de eleştirilerin odağı olan Zidane’ı futbolcularından Toni Kroos savundu. İspanyol basınına verdiği röportajda “Takımına iki yılda sekiz kupa kaldırtmış bir teknik direktörün yetersiz bulunmasına anlam veremiyorum” diyen futbolcuya göre teknik direktörü yeterince kazanmış durumda.

La Liga’da sezon Neymar’ın ayrılmasından sonra Barcelona’nın büyük oranda güç kaybedeceği, Ronaldo krizinin çözülmesiyle birlikte bir önceki sezon tüm kulvarlarda başarılı olan Real Madrid’in yeniden zirveye kenetleneceği yorumlarıyla başlamıştı. An itibarıyla Barcelona ve Real Madrid arasında bulunan 17 puanlık tersine fark, Zinedine Zidane’a yöneltilen eleştirilerin kaynağını oluşturuyor. Ancak Real Madrid için Şampiyonlar Ligi’nde işler hiç de fena gitmiyor! Toni Kroos’un değindiği nokta da bu: “Real Madrid gibi bir yakımda her şeyin aynı anda ve mükemmel bir şekilde olması bekleniyor ancak bazen olmuyor. Bu başarısız olduğumuz anlamına gelmemeli. Şampiyonlar Ligi şu an bizim için en önemlisi çünkü kazanabileceğimize inancımız tam. Son iki yılda yaptıklarımızla üzerimizde büyük bir baskı oluşmasına sebep olduk ancak üstesinden geleceğiz.”

Toni Kroos bu sezon La Liga’da 19 maçta görev aldı ve bu maçlarda 4 gol 4 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi’nde de 6 maçta forma giyen futbolcunun, bu maçlarda 3 asisti var.

