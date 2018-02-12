Kupaya giden yolda; UEFA Avrupa Ligi son 32 turu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu heyecanı yarın oynanacak maçla start alıyor

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, yarın sahasında Rus temsilcisi CSKA Moskova’yı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde konuk edecek. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda oynanacak karşılaşma 21:00’de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Arsenal’in ardından 9 puanla ikinci sırada yer alan Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan toplayan ve 3’üncü sırada yer alarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden CSKA Moskova’yı ağırlayacak. Kızılyıldız grup maçlarında ilginç bir istatistiğe de imza attı. 6 karşılaşmada yalnızca 3 gol atarken, kalesindeyse 2 gol gördü. CSKA Moskova’ysa 6 karşılaşmada 8 gol atıp, 10 gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri

Kızılyıldız – CSKA Moskova

Borussia Dortmund – Atalanta

Nice – Lokomotiv Moskova

Kopenhag – Atletico Madrid

Spartak Moskova – Athletic Bilbao

AEK Athens – Dynamo Kiev

Celtic – Zenit

Napoli – RB Leipzig

Lyon – Villarreal

Real Sociedad – Red Bull Salzburg

Partizan – Viktoria Plzen

Steaua Bükreş – Lazio

Ludogorets – AC Milan

Astana – Sporting Lizbon

Östersunds – Arsenal

Marsilya – Braga

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