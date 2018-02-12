Kupaya giden yolda; UEFA Avrupa Ligi son 32 turu

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Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, yarın sahasında Rus temsilcisi CSKA Moskova’yı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde konuk edecek. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda oynanacak karşılaşma 21:00’de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Arsenal’in ardından 9 puanla ikinci sırada yer alan Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan toplayan ve 3’üncü sırada yer alarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden CSKA Moskova’yı ağırlayacak. Kızılyıldız grup maçlarında ilginç bir istatistiğe de imza attı. 6 karşılaşmada yalnızca 3 gol atarken, kalesindeyse 2 gol gördü. CSKA Moskova’ysa 6 karşılaşmada 8 gol atıp, 10 gol yedi.
Kızılyıldız – CSKA Moskova
Borussia Dortmund – Atalanta
Nice – Lokomotiv Moskova
Kopenhag – Atletico Madrid
Spartak Moskova – Athletic Bilbao
AEK Athens – Dynamo Kiev
Celtic – Zenit
Napoli – RB Leipzig
Lyon – Villarreal
Real Sociedad – Red Bull Salzburg
Partizan – Viktoria Plzen
Steaua Bükreş – Lazio
Ludogorets – AC Milan
Astana – Sporting Lizbon
Östersunds – Arsenal
Marsilya – Braga
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