Kwadwo Asamoah İtalya’da kaldı

Juventus ile sözleşmesi sona eren Kwadwo Asamoah’ın yeni durağı İnter!

Adı 1 buçuk senedir Galatasaray’la da anılan Kwadwo Asamoah, Inter için sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün Milano’ya hareket etti.

Nagatomo’yu Galatasaray’a kiralayan İnter; Dalbert, Santon ve D’Ambrosio’yu sol bekte kullandı. İstediği verimi bu isimlerden alamayan Milano ekibi, rotayı ezeli rakiplerinden Juventus’a çevirdi ve sözleşmesi sona eren Asamoah için girişimlerde bulundu.

Herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan İnter, Ganalı yıldızla yıllık 3 milyon euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu transferle beraber Galatasaray’a kiralanan Nagatomo’nun, Galatasaray’da kariyerine devam etmesi de kolaylaşmış oldu.

Kwadwo Asamoah istatistikler

Bu sezon çıktığı 19 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçında 1 asist üretti.

Juventus formasıyla toplamda 156 maça çıkan Ganalı, 5 gol 21 asist üretti. Juventus’la 6 Serie A şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazandı.

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